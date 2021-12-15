https://tr.sputniknews.com/20211215/zaharovadan-batinin-assangea-yaptiklari-icin-yamyamlik-nitelendirmesi-1051804302.html

Zaharova'dan, Batı'nın Assange'a yaptıkları için 'yamyamlık' nitelendirmesi

Zaharova'dan, Batı'nın Assange'a yaptıkları için 'yamyamlık' nitelendirmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a yönelik eylemlerinin bu insanı 'yok etmeyi'... 15.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-15T18:24+0300

2021-12-15T18:24+0300

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julian assange

dünya

avrupa

abd

mariya zaharova

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AssangeZaharova, bugünkü basın brifinginde, “Son yılların eylemleri, Batı partnerlerimizin sergilediği yamyamlık gibi bir şey. Burada söz konusu olan artık çifte standart ve hatta yüksek ilke ve ideallerin ayaklar altına alınması değil. Bu, insanın yok edilmesi. Duruşundan, cesaretinden ve risklerin farkında olmasına rağmen bir dizi ülkelerin yalanlarına ışık tutan çok önemli enformasyonu dünyayla paylaşmayı gerekli bulduğundan dolayı ondan intikam alıyorlar” ifadesini kullandı.Assange’a yönelik insanlık dışı tavra uluslararası toplumun gösterdiği zayıf tepkiye dikkat çeken Rus diplomat, “Herkes, insanın yok edilmekte olduğunu görüyor. Artık iki farklı insan. Ne hale getirildiğini görüyorsunuz. Demokrasi savunucularının ona karşı düzenlediği gerçek kavuşturmadan bahsetmiyorum bile” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/desifre-olan-hillary-clinton-yargilanmadi-assange-gazetecilik-yuzunden-cezalandiriliyor-1051767339.html

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julian assange, avrupa, abd, mariya zaharova