https://tr.sputniknews.com/20211215/zaharovadan-batinin-assangea-yaptiklari-icin-yamyamlik-nitelendirmesi-1051804302.html
Zaharova'dan, Batı'nın Assange'a yaptıkları için 'yamyamlık' nitelendirmesi
Zaharova'dan, Batı'nın Assange'a yaptıkları için 'yamyamlık' nitelendirmesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a yönelik eylemlerinin bu insanı 'yok etmeyi'... 15.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-15T18:24+0300
2021-12-15T18:24+0300
2021-12-15T18:30+0300
julian assange
dünya
avrupa
abd
mariya zaharova
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AssangeZaharova, bugünkü basın brifinginde, “Son yılların eylemleri, Batı partnerlerimizin sergilediği yamyamlık gibi bir şey. Burada söz konusu olan artık çifte standart ve hatta yüksek ilke ve ideallerin ayaklar altına alınması değil. Bu, insanın yok edilmesi. Duruşundan, cesaretinden ve risklerin farkında olmasına rağmen bir dizi ülkelerin yalanlarına ışık tutan çok önemli enformasyonu dünyayla paylaşmayı gerekli bulduğundan dolayı ondan intikam alıyorlar” ifadesini kullandı.Assange’a yönelik insanlık dışı tavra uluslararası toplumun gösterdiği zayıf tepkiye dikkat çeken Rus diplomat, “Herkes, insanın yok edilmekte olduğunu görüyor. Artık iki farklı insan. Ne hale getirildiğini görüyorsunuz. Demokrasi savunucularının ona karşı düzenlediği gerçek kavuşturmadan bahsetmiyorum bile” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/desifre-olan-hillary-clinton-yargilanmadi-assange-gazetecilik-yuzunden-cezalandiriliyor-1051767339.html
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julian assange, avrupa, abd, mariya zaharova
Zaharova'dan, Batı'nın Assange'a yaptıkları için 'yamyamlık' nitelendirmesi
18:24 15.12.2021 (güncellendi: 18:30 15.12.2021)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’a yönelik eylemlerinin bu insanı 'yok etmeyi' amaçladığını belirtti.
AssangeZaharova, bugünkü basın brifinginde, “Son yılların eylemleri, Batı partnerlerimizin sergilediği yamyamlık gibi bir şey. Burada söz konusu olan artık çifte standart ve hatta yüksek ilke ve ideallerin ayaklar altına alınması değil. Bu, insanın yok edilmesi. Duruşundan, cesaretinden ve risklerin farkında olmasına rağmen bir dizi ülkelerin yalanlarına ışık tutan çok önemli enformasyonu dünyayla paylaşmayı gerekli bulduğundan dolayı ondan intikam alıyorlar” ifadesini kullandı.
Assange’a yönelik insanlık dışı tavra uluslararası toplumun gösterdiği zayıf tepkiye dikkat çeken Rus diplomat, “Herkes, insanın yok edilmekte olduğunu görüyor. Artık iki farklı insan. Ne hale getirildiğini görüyorsunuz. Demokrasi savunucularının ona karşı düzenlediği gerçek kavuşturmadan bahsetmiyorum bile” diye ekledi.