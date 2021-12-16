https://tr.sputniknews.com/20211216/a-milli-takimin-uluslar-ligindeki-rakipleri-belli-oldu--1051844868.html

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:45+0300

2021-12-16T20:45+0300

2021-12-16T21:22+0300

spor

milli takım

türkiye

litvanya

lüksemburg

faroe adaları

uefa uluslar ligi

eşleşme

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UEFA Uluslar Ligi, lig aşaması kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. UEFA'ya üye 55 federasyonun tamamının katıldığı ve dört farklı klasmanda mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, Türkiye; Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1'inci Grup'ta yer aldı.Türkiye'nin kendi kategorisinde 1. torbada yer aldığı kura çekiminde takımlar, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre farklı torbalara ayrılırken, Avrupa çapında Kovid-19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle, seremoniye ulusal federasyonlardan davetliler katılmadı.Maç takvimleriA Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar ise bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.Uluslar Ligi'ndeki müsabakalar ve oynanacakları tarih aralıkları şöyle:1 ve 2. maçlar: 2-8 Haziran 20223 ve 4. maçlar: 8-14 Haziran 20225 ve 6. maçlar: 22-27 Eylül 2022Yarı finaller: 14-15 Haziran 2023Final ve üçüncülük Maçı: 18 Haziran 2023Play-out maçları: 21-23 ve 24-26 Haziran 2024

litvanya

lüksemburg

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