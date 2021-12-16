https://tr.sputniknews.com/20211216/abnin-ilac-duzenleyicisi-kovid-19-icin-yeni-ilac-tavsiye-etti-1051840100.html

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "Xevudy" isimli ilacı onayladığını duyurdu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T17:56+0300

2021-12-16T17:56+0300

2021-12-16T17:56+0300

koronavirüs

ab

ilaç

ema

koronavirüs

kovid-19

xevudy

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Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology şirketlerinin birlikte geliştirdiği Xevudy isimli ilacın yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda kullanılabileceği bildirildi.Böylece EMA, kasımda onay verdiği Regkirona ve Ronapreve'nin ardından Kovid-19'un tedavisi için üçüncü ilacı tavsiye etmiş oldu.Açıklamada, bu ilacın da öncekiler gibi "monoklonal antikor" tedavisi olduğu, bunun virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı SARS-CoV-2'nin spike proteinine bağlanmak üzere tasarlanmış proteinlerden oluştuğu aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211118/abnin-ilac-duzenleyicisi-yeni-kovid-19-ilacini-degerlendirmeye-aldi-1050936017.html

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ab, ilaç, ema, koronavirüs, kovid-19, xevudy