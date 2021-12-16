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https://tr.sputniknews.com/20211216/ahmet-hakandan-nureddin-nebatiye-yapmayin-bunu-sayin-bakan-yapmayin-1051819576.html
Ahmet Hakan'dan Nureddin Nebati'ye: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın
Ahmet Hakan'dan Nureddin Nebati'ye: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi daha önce 'övgülere boğduğunu' belirtti ve 'buna dayanarak ikaz görevini... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T09:43+0300
2021-12-16T09:43+0300
ekonomi
nureddin nebati
ahmet hakan
bakanlık
ziyaret
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "dostane ikazlarda" bulunduğunu belirtti.Nebati'yi daha önce "övgülere boğduğunu" hatırlatan ve "buna dayanarak ikaz görevini sürdürdüğünü" söylene Hakan şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211215/hazine-ve-maliye-bakani-nureddin-nebatinin-kardesi-her-zaman-iyimser-olmak-zorundayiz-1051803982.html
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nureddin nebati, ahmet hakan, bakanlık, ziyaret, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı

Ahmet Hakan'dan Nureddin Nebati'ye: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın

09:43 16.12.2021
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi daha önce 'övgülere boğduğunu' belirtti ve 'buna dayanarak ikaz görevini sürdürdüğünü' söyledi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye "dostane ikazlarda" bulunduğunu belirtti.
Nebati'yi daha önce "övgülere boğduğunu" hatırlatan ve "buna dayanarak ikaz görevini sürdürdüğünü" söylene Hakan şöyle devam etti:
"Sayın Bakan. Artık bir stratejiye dayanmayan konuşmalar yapmıyorsunuz. Sütten ağzınız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorsunuz. Bu iyi, bu güzel, bu şahane. Fakat Sayın Bakan... Şu konuya aman dikkat: Bugünlerde size hayırlı olsun ziyaretleri oluyordur, olacaktır. Sizi ziyaret edenlere, 'Gelmeyin kardeşim, istemiyorum ziyaret miyaret' deyin. Ateşten bir gömlek giydiğinizi, kutlanacak bir durum olmadığını, ziyaretlerle vakit kaybedemeyeceğinizi söyleyin. Dün olayın fotoğraflarını gördüm: Devletin haber ajansının başındaki zat, sizi ziyarete gelmiş. Elinde sizin kocaman bir fotoğrafınız var. Bunu size hediye ediyor. Siz de alıyorsunuz. Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın! 'Ben henüz bir şey başarmadım ki? Ne gerek var bu fotoğrafa? Hatta ne gerek var bu ziyarete? Oyalamayın beni kardeşim' deyin. İnanın sizi ziyaret etmek isteyenler bile sizin bu tavrınızı asla yadırgamayacak, size hak verecek, kendi yaptıklarının yanlış olduğunu idrak edeceklerdir."
Seydullah Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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