Ahmet Hakan'dan Nureddin Nebati'ye: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın

"Sayın Bakan. Artık bir stratejiye dayanmayan konuşmalar yapmıyorsunuz. Sütten ağzınız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorsunuz. Bu iyi, bu güzel, bu şahane. Fakat Sayın Bakan... Şu konuya aman dikkat: Bugünlerde size hayırlı olsun ziyaretleri oluyordur, olacaktır. Sizi ziyaret edenlere, 'Gelmeyin kardeşim, istemiyorum ziyaret miyaret' deyin. Ateşten bir gömlek giydiğinizi, kutlanacak bir durum olmadığını, ziyaretlerle vakit kaybedemeyeceğinizi söyleyin. Dün olayın fotoğraflarını gördüm: Devletin haber ajansının başındaki zat, sizi ziyarete gelmiş. Elinde sizin kocaman bir fotoğrafınız var. Bunu size hediye ediyor. Siz de alıyorsunuz. Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın! 'Ben henüz bir şey başarmadım ki? Ne gerek var bu fotoğrafa? Hatta ne gerek var bu ziyarete? Oyalamayın beni kardeşim' deyin. İnanın sizi ziyaret etmek isteyenler bile sizin bu tavrınızı asla yadırgamayacak, size hak verecek, kendi yaptıklarının yanlış olduğunu idrak edeceklerdir."