https://tr.sputniknews.com/20211216/akinci-ussu-davasi-dosyasi-istinaf-incelemesine-gonderildi-1051838791.html

Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi

Akıncı Üssü davası dosyası istinaf incelemesine gönderildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü davasının 2 bin 163 klasörü bulan dosyası, istinaf incelemesi için Ankara Bölge... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T17:27+0300

2021-12-16T17:27+0300

2021-12-16T17:27+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

fetö

akıncı üssü

15 temmuz darbe girişimi

akp

darbe

dava

dosya

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra ismi ‘Mürted’ olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün darbe girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı. İddianamenin kabulünden sonra Akıncı Üssü davasının ilk duruşması, 1 Ağustos 2017'de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik salonda görüldü.Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması bin 198 gün süren dosya kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ile olay gecesi yaralanan vatandaşların da arasında bulunduğu 440 kişi, mağdur ve müşteki sıfatıyla dosyada yer aldı. Kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık bin 150 katılma talebi de mahkemece kabul edildi. Ayrıca yargılama boyunca 385 kişi de tanık olarak dinlendi. Karar duruşmasına kadar 515 celse görülen davada, 5 bin 500 saati bulan kayıt, 10 katip tarafından deşifre edildi. Sanık, tanık ve müştekiler ile taraf avukatlarının beyanları 100 bin sayfayı geçti.Mahkeme heyeti, 26 Kasım 2020'deki karar duruşmasında, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıkladı. Buna göre, 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 46 sanığa müebbet hapis cezası, 19 sanığa 'anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım’ suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezası verildi. 41 sanığa ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezası verilirken, 70 sanığın da bütün suçlamalardan beraatına karar verildi.Dosyanın istinaf süreci için sanık, müşteki ve taraf avukatlarının taleplerinin yer aldığı itiraz dilekçeleri 16 bin sayfayı geçti. Böylece 2 bin 163 klasörü bulan Akıncı Üssü darbe girişimi dava dosyası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme kaleminden alınarak bir kamyonla istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne teslim edildi. İstinaf incelemesinin ardından dosya, temyiz için Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesine gönderilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211123/aihmden-15-temmuz-sonrasi-400den-fazla-yargicin-gozaltina-alan-turkiye-aleyhine-karar-1051063034.html

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recep tayyip erdoğan, fetö, akıncı üssü, 15 temmuz darbe girişimi, akp, darbe, dava, dosya