https://tr.sputniknews.com/20211216/aksener-emeklilerin-ucretinin-asgari-ucrete-denk-olmasi-gerek-1051845114.html

Akşener: Emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerek

Akşener: Emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1500-1600 lira maaş alan emeklilerin olduğunu belirterek, "Tüm emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerekir"... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:58+0300

2021-12-16T20:58+0300

2021-12-16T21:33+0300

türkiye

suriye

meral akşener

iyi parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kilis'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında, her şeyi bilen bir insan olmadığını, o yüzden bugün konusunda uzman parti kurmaylarıyla beraber açıklama yapmayı doğru bulduğunu söyledi.Türkiye'nin her şeyi bilen insanlardan çok çektiğini belirten Akşener, "Emekliler kan ağlıyor. Maaşını emekli sandığından alanlar hariç 1500-1600 lira maaş alan emekliler var. Tüm emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerekir. Biz asgari ücretle ilgili 4000 lira asgari ücret ve 550 lira işverene destek öneriyorduk. Bugün gördük ki herkese kulak vermek gerek" diye konuştu.Akşener, seçmenin, seçimlerden sonra iktidara getirdiği partiye "Bizi sen yöneteceksin", muhalefete getirdiği partilere de "Sen bizim avukatımız olup, iktidarı denetleyeceksin" dediğini dile getirerek şöyle devam etti:Meral Akşener, bir gazetecinin, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili bir sorusu üzerine şunları söyledi:Bazı kesimlerin halkla Suriyelileri karşı karşıya getirmek isteyebileceğini ancak halkın böyle bir yanlışa girmemesi gerektiğini ifade eden Akşener, sorunların çok kolay çözümü olduğunu dile getirdi.İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de ülkenin hızla yoksullaştığını, bunu herkesin derinden hissettiğini belirterek, İYİ Partinin bu noktada yol haritasının bulunduğunu, bunu da gelecek günlerde kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.Sosyal devletin herkes için olduğunu vurgulayan Özlale, istihdam açığının iktidarın açıkladığı politikalarla çözülemeyeceğini, bunun için uzun vadeli projelerin olması gerektiğini ifade etti. Özlale, bu anlamda da çalışmalarının olduğunu, yakında da kalkınma politikalarıyla ilgili bilgilendirmelere başlayacaklarını kaydetti.Meral Akşener'in ekonomi ve finans politikalarından sorumlu danışmanı Bilge Yılmaz ise Merkez Bankası'nın güvenilirliğini yitirdiğini, bu nedenle ülkede ciddi tahribat oluşturduğunu, uzun süredir yanlış politikalar izlendiğini savundu.İYİ Parti Lideri Meral Akşener, basın toplantısının ardından beraberindeki partililerle kentte esnaf ziyareti yaptı. Vatandaşın taleplerini dinleyen Akşener, bir esnafın işlerinin iyi olmadığını söylemesi üzerine işletmede "askıda döner" uygulaması başlatılmasını önerdi ve bir miktar bağışta bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211216/aksener-sakinlikle-secime-gidilecek-1051832844.html

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suriye, meral akşener, iyi parti