Akşener: Emeklilerin ücretinin asgari ücrete denk olması gerek

"Seçmen, gelecek seçimlerde de performansa göre karar verir ama uzun zamandır ülkede tahterevalli siyaseti yapıldı. Biz de makul siyaseti hayata geçirmek için hem sahada hem illerimizde çalışıyoruz. Esnaf, Türkiye gibi ekonomilerde ekonominin bel kemiğidir. O yüzden esnaf, işçiden üreticiye, sanayiciye ve çiftçiye kadar her meslek erbabının sesi olur. O yüzden bizim tutumumuzda esnaf gezileri yer tuttu. Bu çerçeve bugün her ne kadar AK Parti'den çıkıp birileri 'Aç kimse yok' dese de 2 gündür kadınların kulağıma fısıldadıkları çok acı. Siftah yapmayan esnaf sayısı her geçen gün artıyor, '15 gündür yemek yapmadım' diyen var, işsiz olan geçlerin durumu çok kötü. Kayırmacılığın arttığı sistemde herkes ağlıyor. Umutsuzluk had safhada."