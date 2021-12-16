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Ankara'da taksi ücretlerine zam
Ankara'da taksi ücretlerine zam
Ankara'da kilometre başına 3.70 TL olan taksi ücreti, 4.70 TL'ye çıkartılarak yüzde 27 zam yapıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T15:06+0300
2021-12-16T15:20+0300
taksi
ekonomi
ankara
zam
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Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin yönetim kurulu onayıyla Ankara'da taksiler için yeni ücret tarifesi 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.Yeni ücret tarifesine göre Ankara’da taksimetre açılış ücreti 5 TL’den 6 TL’ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 3.70 TL’den 4.70 TL’ye çıktı. Taksi indi-bindi ücreti ise 12 TL’den 15 TL’ye yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211127/istanbul-taksiciler-esnaf-odasi-baskani-eyup-aksudan-zam-talebi-1051201328.html
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taksi, ankara, zam

Ankara'da taksi ücretlerine zam

15:06 16.12.2021 (güncellendi: 15:20 16.12.2021)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Ankara'da kilometre başına 3.70 TL olan taksi ücreti, 4.70 TL'ye çıkartılarak yüzde 27 zam yapıldı.
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin yönetim kurulu onayıyla Ankara'da taksiler için yeni ücret tarifesi 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Yeni ücret tarifesine göre Ankara’da taksimetre açılış ücreti 5 TL’den 6 TL’ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 3.70 TL’den 4.70 TL’ye çıktı. Taksi indi-bindi ücreti ise 12 TL’den 15 TL’ye yükseldi.
Eyüp Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan zam talebi
27 Kasım, 12:30
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