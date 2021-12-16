https://tr.sputniknews.com/20211216/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-1051832405.html

Ankara'da taksi ücretlerine zam

Ankara'da taksi ücretlerine zam

Ankara'da kilometre başına 3.70 TL olan taksi ücreti, 4.70 TL'ye çıkartılarak yüzde 27 zam yapıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T15:06+0300

2021-12-16T15:06+0300

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taksi

ekonomi

ankara

zam

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Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin yönetim kurulu onayıyla Ankara'da taksiler için yeni ücret tarifesi 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.Yeni ücret tarifesine göre Ankara’da taksimetre açılış ücreti 5 TL’den 6 TL’ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 3.70 TL’den 4.70 TL’ye çıktı. Taksi indi-bindi ücreti ise 12 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20211127/istanbul-taksiciler-esnaf-odasi-baskani-eyup-aksudan-zam-talebi-1051201328.html

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taksi, ankara, zam