https://tr.sputniknews.com/20211216/antalyada-tamamen-kuruyan-uzumdere-irmagi-yeniden-suya-kavustu-1051826419.html

Antalya'da tamamen kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu

Antalya'da tamamen kuruyan Üzümdere Irmağı yeniden suya kavuştu

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde son günlerde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı'nı besleyen Üzümdere Irmağı yeniden suyla buluştu. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

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Antalya'da, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkili olan yağışların ardından Oymapınar Barajı’nı besleyen Üzümdere Irmağı’nın su seviyesi yükseldi. Bölge sakinleri, yağışlar öncesinde ırmağın ekim ayında küçük göletler haricinde tamamen kuruduğunu, son yağışlarla birlikte su seviyesinin yaklaşık 3 ila 5 metre arasında yükseldiğini belirtti.'Su seviyesi yükselmeye devam ediyor'Bölgeye ziyarete gelen Osman Yakabaşı, ”Yaklaşık 4-5 aydan bu yana ırmakta su tamamen kurumuştu. Su seviyesi halen yükseliyor. Şu anda ise su seviyesi yaklaşık 3 ila 5 metreyi buldu. 12’nci ayın sonlarına girerken yağmurlarla birlikte su birden patladı. Yağış devam ederse su daha da yükselir. Umarım bu kış yağışlar iyi gider. Toroslara da iyi kar yağarsa önümüzdeki yaz dere kurumaz" ifadelerini kullandı.

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türkiye, antalya, küresel ısınma, nehir, susuzluk, göl, kuraklık