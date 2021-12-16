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https://tr.sputniknews.com/20211216/asansorde-tecavuz-girisiminde-bulunan-saldirganin-ifadesi-ortaya-cikti-seytana-uydum-1051820455.html
Asansörde tecavüz girişiminde bulunan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Şeytana uydum'
Asansörde tecavüz girişiminde bulunan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Şeytana uydum'
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir binanın asansöründe genç kadına tecavüz etmeye çalışan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T10:18+0300
2021-12-16T10:17+0300
türkiye
saldırı
ifade
tutuklama
tecavüz girişimi
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Sabah Gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre A.A., ifadesinde şöyle konuştu:"Hakkımdaki suçlamayı anladım. 2016 yılından beri İstanbul Esenyurt'ta annem ve 4 kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Burada bir tavukçuda çalışıyorum. Olaydaki görüntüde yer alan kişi benim. Sitede daha önce 2 yıl kadar kaldım. Şimdi arkadaşlarım kalıyor. Arkadaşım bana otoparkta bulunan bisikletinin kilit anahtarını verdi. Onu almak için otoparka indim. Daha sonra site içinde tanımadığım bir kadın gördüm. Peşinden gittim şeytana uydum. Önce kadın asansöre bindi sonra ben. Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım."Ne olmuştu?Esenyurt Aile İçi Büro Amirliğine müracaat eden kuaför U.K. (35), 12 Aralık Pazar günü saat 04.30 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan sitedeki dairesine çıkmak için bindiği asansörde daha önce hiç görmediği bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.Bunun üzerine çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, site güzergahı ve çevresinde 5 kilometrelik alanda yapılan saha çalışmaları sonucunda, şüphelinin site girişinde herhangi bir giriş kaydı yaptırmadığını belirledi.Geriye dönük güvenlik kamera tespitlerinde ve sokak çalışmaları sonucu şüphelinin 3 yıl önce siteden taşınan A.A. olduğu tespit edildi.Bunun üzerine yapılan baskında evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Burada nöbetçi savcılıkça sorgulanan A.A., "cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ikrar niteliğindeki savunması, kamera görüntüleri ve takip sonucu gerçekleşen eylemin işleniş biçiminin mağdur ve kamu düzeninde oluşturduğu zararın büyüklüğünün göz önünde bulundurulması istendi.Daha önce zanlı hakkında aynı türden eylem nedeniyle Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan davanın devam ettiğine vurgu yapılan sevk yazısında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin tutuklama nedeni olduğu kaydedildi.Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı A.A, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
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saldırı, ifade, tutuklama, tecavüz girişimi

Asansörde tecavüz girişiminde bulunan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Şeytana uydum'

10:18 16.12.2021
© İHAİstanbul'da bir sitede asansörde bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
İstanbul'da bir sitede asansörde bir kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© İHA
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İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir binanın asansöründe genç kadına tecavüz etmeye çalışan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A savcılık ifadesinde şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu söyledi.
Sabah Gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre A.A., ifadesinde şöyle konuştu:
"Hakkımdaki suçlamayı anladım. 2016 yılından beri İstanbul Esenyurt'ta annem ve 4 kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Burada bir tavukçuda çalışıyorum. Olaydaki görüntüde yer alan kişi benim. Sitede daha önce 2 yıl kadar kaldım. Şimdi arkadaşlarım kalıyor. Arkadaşım bana otoparkta bulunan bisikletinin kilit anahtarını verdi. Onu almak için otoparka indim. Daha sonra site içinde tanımadığım bir kadın gördüm. Peşinden gittim şeytana uydum. Önce kadın asansöre bindi sonra ben. Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım."

Ne olmuştu?

Esenyurt Aile İçi Büro Amirliğine müracaat eden kuaför U.K. (35), 12 Aralık Pazar günü saat 04.30 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan sitedeki dairesine çıkmak için bindiği asansörde daha önce hiç görmediği bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, site güzergahı ve çevresinde 5 kilometrelik alanda yapılan saha çalışmaları sonucunda, şüphelinin site girişinde herhangi bir giriş kaydı yaptırmadığını belirledi.
Geriye dönük güvenlik kamera tespitlerinde ve sokak çalışmaları sonucu şüphelinin 3 yıl önce siteden taşınan A.A. olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine yapılan baskında evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Burada nöbetçi savcılıkça sorgulanan A.A., "cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.
Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ikrar niteliğindeki savunması, kamera görüntüleri ve takip sonucu gerçekleşen eylemin işleniş biçiminin mağdur ve kamu düzeninde oluşturduğu zararın büyüklüğünün göz önünde bulundurulması istendi.
Daha önce zanlı hakkında aynı türden eylem nedeniyle Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan davanın devam ettiğine vurgu yapılan sevk yazısında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin tutuklama nedeni olduğu kaydedildi.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı A.A, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
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