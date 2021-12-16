ATO Başkanı Baran: Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması doğru ve yerinde

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte farklı bir yöne evrildiğini ve tahminlerin dışında gelişmeler yaşandığını belirtti.ATO Başkanı Baran, ham madde fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki bozulma ve kurlardaki dengesizliğin fiyat artışlarını gündeme getirdiğini ve gözlerin asgari ücretteki artışa çevrildiğini ifade etti.Asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların refahının korunmasının ve iş verenlerin işlerini sürdürebilmelerinin esas olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:"Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması kararı doğru ve yerinde." değerlendirmesinde bulunan Baran, "Uzun yıllardan bu yana konuşulan bu konuda irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm kabine üyelerine teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi alınmaması yönündeki kararın doğru ve yerinde olduğunu ifade etti.
Baran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte farklı bir yöne evrildiğini ve tahminlerin dışında gelişmeler yaşandığını belirtti.
ATO Başkanı Baran, ham madde fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki bozulma ve kurlardaki dengesizliğin fiyat artışlarını gündeme getirdiğini ve gözlerin asgari ücretteki artışa çevrildiğini ifade etti.
Asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların refahının korunmasının ve iş verenlerin işlerini sürdürebilmelerinin esas olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti:
"İşçi olmadan işveren, işveren olmadan da işçiden söz etmek mümkün değildir. Hükümet, asgari ücreti gelir ve damga vergisi dışında bırakarak, yükü işçi ve işverenle birlikte üstlendiğini gösterdi. Oda olarak daha önce yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi asgari ücretin vergi dışında tutulması çok önemli bir gelişmedir. Asgari ücrete uygulanacak bu muafiyetin tüm ücretlere uygulanması kayıtlı çalışmayı koruyacağı gibi işletmelerin devamlılığına da katkı sağlayacak ve hakkaniyetli bir vergileme oluşturacaktır."
"Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması kararı doğru ve yerinde." değerlendirmesinde bulunan Baran, "Uzun yıllardan bu yana konuşulan bu konuda irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm kabine üyelerine teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.