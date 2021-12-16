ATO Başkanı Baran: Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması doğru ve yerinde

"İşçi olmadan işveren, işveren olmadan da işçiden söz etmek mümkün değildir. Hükümet, asgari ücreti gelir ve damga vergisi dışında bırakarak, yükü işçi ve işverenle birlikte üstlendiğini gösterdi. Oda olarak daha önce yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi asgari ücretin vergi dışında tutulması çok önemli bir gelişmedir. Asgari ücrete uygulanacak bu muafiyetin tüm ücretlere uygulanması kayıtlı çalışmayı koruyacağı gibi işletmelerin devamlılığına da katkı sağlayacak ve hakkaniyetli bir vergileme oluşturacaktır."