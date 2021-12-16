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https://tr.sputniknews.com/20211216/avrupa-merkez-bankasi-faizlerde-degisiklige-gitmedi-1051834460.html
Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası yılın son toplantısında beklentiye paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T15:56+0300
2021-12-16T15:56+0300
ekonomi
avrupa merkez bankası (ecb)
faiz
pandemi
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Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini yüzde 0.50'de tuttu.Açıklamada Acil Varlık Alım Programı'nın önceki çeyrekten daha düşük hızda süreceği belirtildi.Bugün İngiltere Merkez Bankası enflasyondaki yükselişi frenlemek için politika faizini pandemiden bu yana ilk kez artırmıştı.
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avrupa merkez bankası (ecb), faiz, pandemi

Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi

15:56 16.12.2021
© AFP 2021 / Daniel RolandAvrupa Merkez Bankası (ECB)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / Daniel Roland
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Avrupa Merkez Bankası yılın son toplantısında beklentiye paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini yüzde 0.50'de tuttu.
Açıklamada Acil Varlık Alım Programı'nın önceki çeyrekten daha düşük hızda süreceği belirtildi.
Bugün İngiltere Merkez Bankası enflasyondaki yükselişi frenlemek için politika faizini pandemiden bu yana ilk kez artırmıştı.
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