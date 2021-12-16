Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini yüzde 0.50'de tuttu.Açıklamada Acil Varlık Alım Programı'nın önceki çeyrekten daha düşük hızda süreceği belirtildi.Bugün İngiltere Merkez Bankası enflasyondaki yükselişi frenlemek için politika faizini pandemiden bu yana ilk kez artırmıştı.
Avrupa Merkez Bankası yılın son toplantısında beklentiye paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini yüzde 0.50'de tuttu.
Açıklamada Acil Varlık Alım Programı'nın önceki çeyrekten daha düşük hızda süreceği belirtildi.
Bugün İngiltere Merkez Bankası enflasyondaki yükselişi frenlemek için politika faizini pandemiden bu yana ilk kez artırmıştı.