https://tr.sputniknews.com/20211216/avrupa-merkez-bankasi-faizlerde-degisiklige-gitmedi-1051834460.html

Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gitmedi

Avrupa Merkez Bankası yılın son toplantısında beklentiye paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T15:56+0300

2021-12-16T15:56+0300

2021-12-16T15:56+0300

ekonomi

avrupa merkez bankası (ecb)

faiz

pandemi

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Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti Banka politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini yüzde 0.50'de tuttu.Açıklamada Acil Varlık Alım Programı'nın önceki çeyrekten daha düşük hızda süreceği belirtildi.Bugün İngiltere Merkez Bankası enflasyondaki yükselişi frenlemek için politika faizini pandemiden bu yana ilk kez artırmıştı.

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2021

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avrupa merkez bankası (ecb), faiz, pandemi