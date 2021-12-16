https://tr.sputniknews.com/20211216/avrupa-parlamentosu-sirklerde-hayvan-kullanimi-yasaklansin-1051831506.html

Avrupa Parlamentosu: Sirklerde hayvan kullanımı yasaklansın

Avrupa Parlamentosu: Sirklerde hayvan kullanımı yasaklansın

AP vekilleri, AB'nin sirk gösterilerinde hayvanların kullanılmasını yasaklamasını istedi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:50+0300

2021-12-16T14:50+0300

2021-12-16T15:03+0300

sirk

dünya

avrupa birliği

avrupa parlamentosu (ap)

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101505/79/1015057953_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_116ebdfd74adb9683cbd5687e250e9e4.jpg

Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lanercic'in katılımıyla sirklerde fil, aslan, kaplan, maymun, zebra, zürafa ve ayı gibi vahşi hayvanların kullanılmasının AB genelinde yasaklanması konulu oturum düzenlendi.Vekiller, yasa dışı vahşi yaşam ticareti ve halk sağlığı ile güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele girişimi kapsamında, Birliğin yürütme organı olan Komisyon'dan bu tür bir yasağı gündemine almasını talep etti.Diğer ülkelere benzer karar alma çağrısıLanercic de vekillere hitabında, AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarında bu tür yasaklar getirdiğini belirterek, "Bu kararları memnuniyetle karşılıyoruz ve diğer üye ülkelere de benzer kararlar almaları çağrısı yapıyoruz. Bu yasakların AB düzeyinde değil, ulusal düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.Avrupa'da bir süredir sivil toplum örgütleri bu yönde çağrılar yapıyor ve kampanyalar düzenliyor. Son olarak geçen ay Fransa'nın yaptığı gibi bazı üye ülkeler ulusal yasaklar getiriyor. AB, halihazırda sadece sirk hayvanlarının sağlık kontrollerini ve transferlerini düzenliyor.

https://tr.sputniknews.com/20200929/fransada-yaban-hayvani-haklarindan-yana-karar-vizon-ciftligi-sirk-ve-yunus-parklari-asamali-olarak-1042938682.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sirk, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), yasak