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https://tr.sputniknews.com/20211216/avrupa-parlamentosu-sirklerde-hayvan-kullanimi-yasaklansin-1051831506.html
Avrupa Parlamentosu: Sirklerde hayvan kullanımı yasaklansın
Avrupa Parlamentosu: Sirklerde hayvan kullanımı yasaklansın
AP vekilleri, AB'nin sirk gösterilerinde hayvanların kullanılmasını yasaklamasını istedi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:50+0300
2021-12-16T15:03+0300
sirk
dünya
avrupa birliği
avrupa parlamentosu (ap)
yasak
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Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lanercic'in katılımıyla sirklerde fil, aslan, kaplan, maymun, zebra, zürafa ve ayı gibi vahşi hayvanların kullanılmasının AB genelinde yasaklanması konulu oturum düzenlendi.Vekiller, yasa dışı vahşi yaşam ticareti ve halk sağlığı ile güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele girişimi kapsamında, Birliğin yürütme organı olan Komisyon'dan bu tür bir yasağı gündemine almasını talep etti.Diğer ülkelere benzer karar alma çağrısıLanercic de vekillere hitabında, AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarında bu tür yasaklar getirdiğini belirterek, "Bu kararları memnuniyetle karşılıyoruz ve diğer üye ülkelere de benzer kararlar almaları çağrısı yapıyoruz. Bu yasakların AB düzeyinde değil, ulusal düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.Avrupa'da bir süredir sivil toplum örgütleri bu yönde çağrılar yapıyor ve kampanyalar düzenliyor. Son olarak geçen ay Fransa'nın yaptığı gibi bazı üye ülkeler ulusal yasaklar getiriyor. AB, halihazırda sadece sirk hayvanlarının sağlık kontrollerini ve transferlerini düzenliyor.
https://tr.sputniknews.com/20200929/fransada-yaban-hayvani-haklarindan-yana-karar-vizon-ciftligi-sirk-ve-yunus-parklari-asamali-olarak-1042938682.html
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sirk, avrupa birliği, avrupa parlamentosu (ap), yasak

Avrupa Parlamentosu: Sirklerde hayvan kullanımı yasaklansın

14:50 16.12.2021 (güncellendi: 15:03 16.12.2021)
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Fotoğraf bankasına girSirk
Sirk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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AP vekilleri, AB'nin sirk gösterilerinde hayvanların kullanılmasını yasaklamasını istedi.
Avrupa Parlamentosu'nda (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lanercic'in katılımıyla sirklerde fil, aslan, kaplan, maymun, zebra, zürafa ve ayı gibi vahşi hayvanların kullanılmasının AB genelinde yasaklanması konulu oturum düzenlendi.
Vekiller, yasa dışı vahşi yaşam ticareti ve halk sağlığı ile güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele girişimi kapsamında, Birliğin yürütme organı olan Komisyon'dan bu tür bir yasağı gündemine almasını talep etti.

Diğer ülkelere benzer karar alma çağrısı

Lanercic de vekillere hitabında, AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarında bu tür yasaklar getirdiğini belirterek, "Bu kararları memnuniyetle karşılıyoruz ve diğer üye ülkelere de benzer kararlar almaları çağrısı yapıyoruz. Bu yasakların AB düzeyinde değil, ulusal düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Avrupa'da bir süredir sivil toplum örgütleri bu yönde çağrılar yapıyor ve kampanyalar düzenliyor. Son olarak geçen ay Fransa'nın yaptığı gibi bazı üye ülkeler ulusal yasaklar getiriyor. AB, halihazırda sadece sirk hayvanlarının sağlık kontrollerini ve transferlerini düzenliyor.
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