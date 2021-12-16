https://tr.sputniknews.com/20211216/bakan-akar-hudutlarimiz-en-yogun-tedbirlerle-korunuyor-1051841283.html

Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor

Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını belirterek, hudutlarını en yoğun tedbirlerle korunduğunu... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T18:29+0300

2021-12-16T18:29+0300

2021-12-16T18:29+0300

türkiye

kayseri

hulusi akar

adil karaismailoğlu

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Çeşitli programlara katılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu ile Kayseri'ye gelen Akar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, bundan 5 yıl önce 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çok üzücü bir durumun yaşandığını anımsattı.O dönem Genelkurmay Başkanı sıfatı ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın sevk ve yönetimi için komutanlarla birlikte ciddi çalışmalar yürüttükleri esnada, sabah saatlerinde çok acı bir haber aldıklarını aktaran Akar, şunları söyledi:Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve sınır ötesinde hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeşlerinin hak ve menfaatlerini kollamak ve korumak için gece-gündüz, dağ-bayır ve yaz-kış demeden, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı ile mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.'Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz'Bakan Akar, "Egemenliğimiz, bağımsızlığımız için gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde. dedi.Ulaşımdaki hizmetlerinden dolayı Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür eden Akar, yapılan eserlerin Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

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kayseri, hulusi akar, adil karaismailoğlu