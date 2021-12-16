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https://tr.sputniknews.com/20211216/bakan-akar-hudutlarimiz-en-yogun-tedbirlerle-korunuyor-1051841283.html
Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor
Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını belirterek, hudutlarını en yoğun tedbirlerle korunduğunu... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T18:29+0300
2021-12-16T18:29+0300
türkiye
kayseri
hulusi akar
adil karaismailoğlu
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Çeşitli programlara katılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu ile Kayseri'ye gelen Akar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, bundan 5 yıl önce 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çok üzücü bir durumun yaşandığını anımsattı.O dönem Genelkurmay Başkanı sıfatı ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın sevk ve yönetimi için komutanlarla birlikte ciddi çalışmalar yürüttükleri esnada, sabah saatlerinde çok acı bir haber aldıklarını aktaran Akar, şunları söyledi:Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve sınır ötesinde hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeşlerinin hak ve menfaatlerini kollamak ve korumak için gece-gündüz, dağ-bayır ve yaz-kış demeden, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı ile mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.'Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz'Bakan Akar, "Egemenliğimiz, bağımsızlığımız için gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde. dedi.Ulaşımdaki hizmetlerinden dolayı Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür eden Akar, yapılan eserlerin Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.
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kayseri, hulusi akar, adil karaismailoğlu

Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor

18:29 16.12.2021
© AA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını belirterek, hudutlarını en yoğun tedbirlerle korunduğunu söyledi.
Çeşitli programlara katılmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu ile Kayseri'ye gelen Akar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, bundan 5 yıl önce 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çok üzücü bir durumun yaşandığını anımsattı.
O dönem Genelkurmay Başkanı sıfatı ile Fırat Kalkanı Harekatı'nın sevk ve yönetimi için komutanlarla birlikte ciddi çalışmalar yürüttükleri esnada, sabah saatlerinde çok acı bir haber aldıklarını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Kayseri'de bir patlama olduğunu, 15 askerimizin şehit olduğunu, çok sayıda yaralı olduğunu gördük ve hemen buraya geldik. Terör örgütü PKK, alçak saldırılarının en adi örneklerinden birini orada işlemişti. Bu bizim faaliyetlerimizi hiçbir şekilde aksatmadı. Bilakis yapmakta olduğumuz terörle mücadeleyi daha da artan bir şiddet, tempoda sürdürmemize vesile oldu. Mücadelemiz devam ediyor. Bu olayda, 17 Aralık'ta alçak saldırı sonucunda hayatını kaybeden askerlerimizin özellikle tek birinde silah yoktu. Bu, terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için başlı başına bir örnek. Silahsız insanlara karşı alçak bir saldırı gerçekleştirdiler. 15 askerimizi haince katlettiler."
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve sınır ötesinde hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeşlerinin hak ve menfaatlerini kollamak ve korumak için gece-gündüz, dağ-bayır ve yaz-kış demeden, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı ile mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

'Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz'

Bakan Akar, "Egemenliğimiz, bağımsızlığımız için gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde. dedi.
Ulaşımdaki hizmetlerinden dolayı Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür eden Akar, yapılan eserlerin Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.
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