https://tr.sputniknews.com/20211216/bakan-bilgin--bu-duzenleme-ile-net-asgari-ucret-2002-yilina-gore-nominal-olarak-23-katina-cikti-1051844178.html

Bakan Bilgin: Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı

Bakan Bilgin: Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde bir ilk olarak net asgari ücrete bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:17+0300

2021-12-16T20:17+0300

2021-12-16T20:17+0300

ekonomi

türkiye

tisk

asgari ücret

türkiye işveren sendikaları konfederasyonu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, aralık ayının sonunda tamamlanacak süreci, 15 günde tamamladığını ve ilk defa erken bir tarihte sonuca ulaştırarak, asgari ücretin belirlenmesine katkı sağladığını belirtti.İşçi ve işveren taraflarının olağanüstü anlayışlı tavırlarının, emeğin korunması ve üretimin devamlılığı açısından önemli bir sorumluluğun göstergesi olduğu kadar sosyal dayanışmanın, sosyal barışın sürdürülmesine de sağlayan bir etki yaptığını vurgulayan Bilgin, kendilerine bu tutum ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Asgari ücretin, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirlendiğine işaret eden Bilgin, net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını bildirdi.Tarihi bir mutabakatla sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandığını kaydeden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucret-aciklamasi-1051833163.html

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türkiye, tisk, asgari ücret, türkiye işveren sendikaları konfederasyonu