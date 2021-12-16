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https://tr.sputniknews.com/20211216/bakan-bilgin--bu-duzenleme-ile-net-asgari-ucret-2002-yilina-gore-nominal-olarak-23-katina-cikti-1051844178.html
Bakan Bilgin: Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı
Bakan Bilgin: Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde bir ilk olarak net asgari ücrete bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T20:17+0300
2021-12-16T20:17+0300
ekonomi
türkiye
tisk
asgari ücret
türkiye işveren sendikaları konfederasyonu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, aralık ayının sonunda tamamlanacak süreci, 15 günde tamamladığını ve ilk defa erken bir tarihte sonuca ulaştırarak, asgari ücretin belirlenmesine katkı sağladığını belirtti.İşçi ve işveren taraflarının olağanüstü anlayışlı tavırlarının, emeğin korunması ve üretimin devamlılığı açısından önemli bir sorumluluğun göstergesi olduğu kadar sosyal dayanışmanın, sosyal barışın sürdürülmesine de sağlayan bir etki yaptığını vurgulayan Bilgin, kendilerine bu tutum ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Asgari ücretin, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirlendiğine işaret eden Bilgin, net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını bildirdi.Tarihi bir mutabakatla sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandığını kaydeden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucret-aciklamasi-1051833163.html
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türkiye, tisk, asgari ücret, türkiye işveren sendikaları konfederasyonu

Bakan Bilgin: Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı

20:17 16.12.2021
© AAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye tarihinde bir ilk olarak net asgari ücrete bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış oldu. Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve kamu temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, aralık ayının sonunda tamamlanacak süreci, 15 günde tamamladığını ve ilk defa erken bir tarihte sonuca ulaştırarak, asgari ücretin belirlenmesine katkı sağladığını belirtti.
İşçi ve işveren taraflarının olağanüstü anlayışlı tavırlarının, emeğin korunması ve üretimin devamlılığı açısından önemli bir sorumluluğun göstergesi olduğu kadar sosyal dayanışmanın, sosyal barışın sürdürülmesine de sağlayan bir etki yaptığını vurgulayan Bilgin, kendilerine bu tutum ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Asgari ücretin, çalışma hayatının üçlü sacayağı olan işçi, işveren ve devletin ortak mutabakatıyla belirlendiğine işaret eden Bilgin, net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldığını bildirdi.
Tarihi bir mutabakatla sosyal devlet olmanın gereği olarak yapısal bir dönüşüm sağlandığını kaydeden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm işçilerin ücret gelirlerinin, asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergileri kaldırıldı. Böylece çalışma hayatında uzun süredir üzerinde tartışılan ancak sonuçlandırılamayan bu konuda kalıcı olarak bir iyileşme sağlandı. 2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretim sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlenmiştir. 2022 yılı asgari ücreti, brüt 5 bin 4 Türk lirası, net 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu. Bu artış ile net asgari ücrette, 2021 kasım ayı enflasyon oranının yaklaşık 30 puan üzerinde artış oldu. Böylece Türkiye tarihinde bir ilk olarak net asgari ücrete bir önceki yıla göre yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmış oldu. Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı. Aynı dönemde reel olarak ise (kasım ayı itibarıyla) yüzde 235,87 oranında artış gerçekleşmiş bulunmaktadır."
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu
15:25
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