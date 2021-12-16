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Bakan Koca: Hukukun eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor
Bakan Koca: Hukukun eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddeti önlemede yasanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T10:29+0300
2021-12-16T10:29+0300
türkiye
sağlık çalışanı
fahrettin koca
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Bakan Koca, tıp öğrencileriyle buluşmasının ardından bu kez farklı üniversitelerde uzmanlık eğitimine devam eden asistan hekimlerin temsilcileriyle bir araya geldi.Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda asistanların çalışma şartları, nöbet süreleri, şiddet ve malpraktis (kusurlu uygulama) gibi konular ele alındı ve çözüm önerileri değerlendirildi.Uzmanlık eğitimi için fırsat eşitliği oluşturma gayesinde olduklarını dile getiren Koca, hem özlük haklarını hem emeklilik durumunu hem çalışma ortamını iyileştirmenin önemini vurguladı."Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmak zorundayız"Koca, sağlıkta şiddet ve malpraktis konusunda şunları kaydetti:"Sadece yasayla olmuyor. Yasa tek başına yetmiyor. Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor. Bir diğer sorun malpraktis. Ölçüsüz davaları görüyoruz, ölçüsüz bir uygulama var. Bunun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Memleket olarak sağlıkta vatandaşımıza sunduğumuz bu hizmetin devamlılığı için biz bunu çözmek durumundayız. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu boyutuyla sahip çıkmak zorundayız. Ben bunun yapılacağına inanıyorum. Sorun belli, tanı belli, reçete de belli. Bu reçeteye ulaşmak için hepimizin iyi niyet duyguları içinde kararlılığımızı hissettirmemiz gerekiyor."
https://tr.sputniknews.com/20211215/hekimlerin-tek-gunluk-grevi-basladi-1051785396.html
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sağlık çalışanı, fahrettin koca

Bakan Koca: Hukukun eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor

10:29 16.12.2021
© DHAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© DHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddeti önlemede yasanın tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor" dedi.
Bakan Koca, tıp öğrencileriyle buluşmasının ardından bu kez farklı üniversitelerde uzmanlık eğitimine devam eden asistan hekimlerin temsilcileriyle bir araya geldi.
Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda asistanların çalışma şartları, nöbet süreleri, şiddet ve malpraktis (kusurlu uygulama) gibi konular ele alındı ve çözüm önerileri değerlendirildi.
Uzmanlık eğitimi için fırsat eşitliği oluşturma gayesinde olduklarını dile getiren Koca, hem özlük haklarını hem emeklilik durumunu hem çalışma ortamını iyileştirmenin önemini vurguladı.

"Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmak zorundayız"

Koca, sağlıkta şiddet ve malpraktis konusunda şunları kaydetti:
"Sadece yasayla olmuyor. Yasa tek başına yetmiyor. Bunu toplumla birlikte yapabiliriz. Hukukun, eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor. Bir diğer sorun malpraktis. Ölçüsüz davaları görüyoruz, ölçüsüz bir uygulama var. Bunun da bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Memleket olarak sağlıkta vatandaşımıza sunduğumuz bu hizmetin devamlılığı için biz bunu çözmek durumundayız. Hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu boyutuyla sahip çıkmak zorundayız. Ben bunun yapılacağına inanıyorum. Sorun belli, tanı belli, reçete de belli. Bu reçeteye ulaşmak için hepimizin iyi niyet duyguları içinde kararlılığımızı hissettirmemiz gerekiyor."
Hekimler Grevde | İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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Hekimler özlük hakları için tek günlük grevde
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