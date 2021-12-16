https://tr.sputniknews.com/20211216/bakan-kurum-sel-afetinin-yasandigi-3-ilde-tum-konutlar-agustosta-tamamlanacak-1051842236.html

Bakan Kurum: Sel afetinin yaşandığı 3 ilde tüm konutlar ağustosta tamamlanacak

Bakan Kurum: Sel afetinin yaşandığı 3 ilde tüm konutlar ağustosta tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Kastamonu ve Bartın’da yapımı devam eden tüm konutların ağustos... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T19:11+0300

2021-12-16T19:11+0300

2021-12-16T19:11+0300

türkiye

toki

bartın

murat kurum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051842167_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fa30abd24d9c536393bae099cd672940.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, açılışı ve temeli atılan eserlerden bahsetti. 11 Ağustos’ta Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta son yılların en büyük sel afetinin yaşandığına hatırlatan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:"'İklim dostu dönüşüme kadar yatırımlarımızı dur durak demeden sürdürüyoruz" diyen Bakan Kurum şöyle devam etti:Çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, “Biliyorsunuz, bizim ‘81 şehrimizde 81 milyon metrekare’ millet bahçesi hedefimiz var. 410 millet bahçemizin 113’ünü tamamladık, çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.'TOKİ ile 1 milyon 100 bin konut ürettik'20 yıl önce ‘Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak’ diyerek yola çıktıklarını belirten Bakan Kurum, "TOKİ’mizle ülkemize tam olarak 1 milyon 100 bin konut ürettik” dedi. Bakan Kurum, TOKİ aracılığıyla Sinop’ta yapılan yatırımlardan bahsetti.

türkiye

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

toki, bartın, murat kurum