Bakan Nebati'den 'asgari ücret' açıklaması: Enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oran göreceğiz

Bakan Nebati'den asgari ücrete ilişkin açıklama geldi. Asgari ücretin bugün açıklayacağını belirten Nebati, "Enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" ifadelerini kullandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun konuyla ilgili toplantısı ise bugün 11'de başladı. Kararın öğleden sonra duyurulması bekleniyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı belirtiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretin bugün açıklanacağını duyurdu ve "Enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oran göreceğiz" açıklaması yaptı.
Bakan Nebati'den asgari ücrete ilişkin açıklama geldi.
Asgari ücretin bugün açıklayacağını belirten Nebati, "Enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun konuyla ilgili toplantısı ise bugün 11'de başladı. Kararın öğleden sonra duyurulması bekleniyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı belirtiliyor.