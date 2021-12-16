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Başkurtistan Başkanı: Türkiye ve Başkurtistan girişimcileri yakın işbirliğini hedefliyor
© Sputnik / Алексей Никольский/
Rusya’ya bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Türkiye ve Başkurtistan girişimcilerinin yakın işbirliğini hedeflediklerini belirtti.
Rusya’ya bağlı Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, Türkiye ve Başkurtistan girişimcilerinin yakın işbirliğini hedeflediklerini belirtti.
Başkurtistan’ın başkenti Ufa’da düzenlenen ‘Uluslararası İş Dünyası Haftası-2021’ forumunda konuşan Habirov, Başkurtistan'ın Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu, ancak iki cumhuriyet arasındaki ekonomik potansiyelin yüzde 50’sinin bile realize edilemediğini kaydetti.
Habirov, Türkiye ve Başkurtistan girişimcilerinin yakın işbirliğini hedeflediklerine vurgu yaparak, “Şimdilik, ilgi çekebilecek ve karşılıklı yarar sağlayabilecek temas noktaları arıyoruz. İki büyük Türk şirketi bizimle büyük projelerde çalışıyor. Ancak genel olarak, hala yolun başındayız” dedi.
Habirov daha önce, Başkurtistan'ın uluslararası arenadaki ana ortaklarının Kazakistan, Belarus, Avusturya ve Türkiye olduğunu belirtmişti.
Başkurtistan’ın başkenti Ufa’da düzenlenen ‘Uluslararası İş Dünyası Haftası-2021’ forumunda konuşan Habirov, Başkurtistan'ın Türkiye ile iyi ilişkileri olduğunu, ancak iki cumhuriyet arasındaki ekonomik potansiyelin yüzde 50’sinin bile realize edilemediğini kaydetti.
Habirov, Türkiye ve Başkurtistan girişimcilerinin yakın işbirliğini hedeflediklerine vurgu yaparak, “Şimdilik, ilgi çekebilecek ve karşılıklı yarar sağlayabilecek temas noktaları arıyoruz. İki büyük Türk şirketi bizimle büyük projelerde çalışıyor. Ancak genel olarak, hala yolun başındayız” dedi.
Habirov daha önce, Başkurtistan'ın uluslararası arenadaki ana ortaklarının Kazakistan, Belarus, Avusturya ve Türkiye olduğunu belirtmişti.