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https://tr.sputniknews.com/20211216/bddkdan-bankalara-amacina-aykiri-kredi-talimati-1051830512.html
BDDK'dan bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatı
BDDK'dan bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:27+0300
2021-12-16T14:40+0300
ekonomi
bddk
banka
merkez bankası
kredi
faiz
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Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirme kararının ardından BDDK'dan bankalara kredilerin kullanımına ilişkin talimat geldi. Açıklamada, "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1051828629.html
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bddk, banka, merkez bankası, kredi, faiz

BDDK'dan bankalara 'amacına aykırı kredi' talimatı

14:27 16.12.2021 (güncellendi: 14:40 16.12.2021)
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Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin sağlanması için talimat verildiğini bildirdi.
Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirme kararının ardından BDDK'dan bankalara kredilerin kullanımına ilişkin talimat geldi.
Açıklamada, "Bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurumumuz, gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmektedir" denildi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası faizi 1 puan indirdi
14:01
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