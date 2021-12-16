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https://tr.sputniknews.com/20211216/bebegi-aglayinca-ortaya-cikti-36-yasindaki-kadin-dogalgaz-borusuna-asili-halde-olu-bulundu-1051818616.html
Bebeği ağlayınca ortaya çıktı: 36 yaşındaki kadın, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu
Bebeği ağlayınca ortaya çıktı: 36 yaşındaki kadın, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aylık bebeğin uzun süre ağlaması üzerine bina sakinleri jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T07:35+0300
2021-12-16T07:33+0300
türkiye
kocaeli
izmit
ölüm
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Olay, İzmit ilçesine bağlı Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aylık bebeğin uzun süre ağlamasından endişe duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Nurten Uyanık’ın doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. 3 aylık Asel bebek ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde şoke olan Uyanık'ın eşi de ifade vermek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.Nurten Uyanık'ın komşusu Güllü Gümüş, "Saat 18.00’de alt komşusu çocuğun ağlamasını duymuş. Kapıya vurmuş ve o sırada bebek içeride ağlıyormuş. Sonrasında jandarmaya haber vermiş. Jandarma kapıyı kırarak içeri girmiş. O hastaydı zaten, psikolojik sorunları vardı" dedi.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
kocaeli
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kocaeli, izmit, ölüm

Bebeği ağlayınca ortaya çıktı: 36 yaşındaki kadın, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu

07:35 16.12.2021
© DHA36 yaşındaki kadın, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu
36 yaşındaki kadın, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© DHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aylık bebeğin uzun süre ağlaması üzerine bina sakinleri jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri eve girdiklerinde 36 yaşındaki annenin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay, İzmit ilçesine bağlı Kuruçeşme Akpınar TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aylık bebeğin uzun süre ağlamasından endişe duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren jandarma ekipleri, Nurten Uyanık’ın doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeniyle karşılaştı. 3 aylık Asel bebek ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde şoke olan Uyanık'ın eşi de ifade vermek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Nurten Uyanık'ın komşusu Güllü Gümüş, "Saat 18.00’de alt komşusu çocuğun ağlamasını duymuş. Kapıya vurmuş ve o sırada bebek içeride ağlıyormuş. Sonrasında jandarmaya haber vermiş. Jandarma kapıyı kırarak içeri girmiş. O hastaydı zaten, psikolojik sorunları vardı" dedi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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