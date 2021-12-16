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Belarus'ta Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ın kullanımına izin verildi
Belarus'ta Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ın kullanımına izin verildi
Belarus Sağlık Bakanlığı’nın Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ın ülkeye ithal edilmesine ve orada kullanılmasına izin verdiği bildirildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T16:09+0300
2021-12-16T16:10+0300
belarus
koronavirüs
rusya
aşı
epivakkorona
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Kurumun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus Sağlık Bakanlığı, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen KoviVak aşısının ithal edilmesine ve kullanılmasına izin verdi.Açıklamada, “Belarus Sağlık Bakanlığı, ilaçların dolaşımına ilişkin yasa uyarınca Kovid-19’a karşı geliştirilen KoviVak aşısının ithal edilmesi ve kullanılması için izin verdi. Bu inaktive edilmiş, tam virionlu, konsantre, saflaştırılmış aşı, bulaşıcı hastalıkların sonuçlarının önlenmesi ve ortadan kaldırılması için geliştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca aşının 6 Aralık'ta eczane deposuna ulaştığı ve 13-15 Aralık tarihleri arasında Belarus'un tüm bölgelerine 300 binden fazla dozun gönderildiği vurgulandı.Sputnik V ve EpiVakKorona’dan sonra Rusya’nın üçüncü koronavirüs aşısı olan KoviVak, Çumakov Bilim Merkezi tarafından geliştirildi. KoviVak, dünyada geliştirilen birçok aşının aksine tam virion aşısıdır, yani öldürülmüş Sars-Cov-2 virüsün bir parçasını değil, tamamını içeriyor. Buna benzer bir aşı da Çin’de geliştirilmiş bulunuyor.KoviVak, 20 Şubat tarihinde Rusya’da tescil edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210916/sputnik-v-asisi-belarusta-yuzde-972-etkinlik-gosterdi-1048949869.html
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belarus, rusya, aşı, epivakkorona

Belarus'ta Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ın kullanımına izin verildi

16:09 16.12.2021 (güncellendi: 16:10 16.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik V, koronavirüs, aşı, Rusya
Sputnik V, koronavirüs, aşı, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Sputnik
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Belarus Sağlık Bakanlığı’nın Rus koronavirüs aşısı KoviVak’ın ülkeye ithal edilmesine ve orada kullanılmasına izin verdiği bildirildi.
Kurumun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus Sağlık Bakanlığı, Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen KoviVak aşısının ithal edilmesine ve kullanılmasına izin verdi.
Açıklamada, “Belarus Sağlık Bakanlığı, ilaçların dolaşımına ilişkin yasa uyarınca Kovid-19’a karşı geliştirilen KoviVak aşısının ithal edilmesi ve kullanılması için izin verdi. Bu inaktive edilmiş, tam virionlu, konsantre, saflaştırılmış aşı, bulaşıcı hastalıkların sonuçlarının önlenmesi ve ortadan kaldırılması için geliştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca aşının 6 Aralık'ta eczane deposuna ulaştığı ve 13-15 Aralık tarihleri arasında Belarus'un tüm bölgelerine 300 binden fazla dozun gönderildiği vurgulandı.
Sputnik V ve EpiVakKorona’dan sonra Rusya’nın üçüncü koronavirüs aşısı olan KoviVak, Çumakov Bilim Merkezi tarafından geliştirildi. KoviVak, dünyada geliştirilen birçok aşının aksine tam virion aşısıdır, yani öldürülmüş Sars-Cov-2 virüsün bir parçasını değil, tamamını içeriyor. Buna benzer bir aşı da Çin’de geliştirilmiş bulunuyor.
KoviVak, 20 Şubat tarihinde Rusya’da tescil edilmişti.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
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