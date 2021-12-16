https://tr.sputniknews.com/20211216/benzine-56-kurus-zam-1051835621.html

Benzine 56 kuruş zam

Benzine 56 kuruş zam

Benzine 16 Aralık gecesinden itibaren 56 kuruş zam yapıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yeni akaryakıt zammını duyurdu. EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

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