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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211216/benzine-56-kurus-zam-1051835621.html
Benzine 56 kuruş zam
Benzine 56 kuruş zam
Benzine 16 Aralık gecesinden itibaren 56 kuruş zam yapıldı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T16:16+0300
2021-12-16T16:16+0300
2021-12-16T16:26+0300
ekonomi
benzin
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akaryakıt
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yeni akaryakıt zammını duyurdu. EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
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benzin, zam, tl, akaryakıt, asgari ücret, araba, ücret, akp, para, dolar/tl, euro/tl
Benzine 56 kuruş zam 16:16 16.12.2021 (güncellendi: 16:26 16.12.2021)
Benzine 16 Aralık gecesinden itibaren 56 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yeni akaryakıt zammını duyurdu.
EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."