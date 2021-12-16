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https://tr.sputniknews.com/20211216/bidendan-borc-limitinin-25-trilyon-dolar-artirilmasina-onay-1051846708.html
Biden'dan borç limitinin 2.5 trilyon dolar artırılmasına onay
Biden'dan borç limitinin 2.5 trilyon dolar artırılmasına onay
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin borç limitini 2.5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasayı onayladı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T22:02+0300
2021-12-16T22:02+0300
dünya
abd
joe biden
federal hükümet
kongre
borç limiti
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ABD'de Kongre'nin gündemini aylardır meşgul eden ve bu hafta Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylanan yasa tasarısı, Başkan Joe Biden'ın masasına geldi.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın söz konusu tasarıyı imzaladığı ve tasarının yasalaştığı belirtildi.Yasa ile borç limitinin 2023'e kadar yeterli olacak şekilde 2.5 trilyon dolar artırılması öngörülüyor.Hükümetin borç limitine ulaşmasına kısa süre kala onaylanan tasarı, borç limitini yaklaşık 31.4 trilyon dolara çıkaracak ve ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek.Borç limiti kriziABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28.9 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için 'olağanüstü önlemler' almaya başlamıştı.ABD Başkanı Joe Biden da ekim ayında hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı. Böylece borç limiti 28.4 trilyon dolardan 28.9 trilyon dolara çıkmıştı.Borç limitinin artırılması için defalarca Kongre'ye çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son olarak ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211215/abd-senatosundan-borc-limitinin-25-trilyon-dolar-artirilmasina-onay-1051776688.html
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abd, joe biden, federal hükümet, kongre, borç limiti

Biden'dan borç limitinin 2.5 trilyon dolar artırılmasına onay

22:02 16.12.2021
© REUTERS / Tom BrennerABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin borç limitini 2.5 trilyon dolar artırmaya yönelik yasayı onayladı.
ABD'de Kongre'nin gündemini aylardır meşgul eden ve bu hafta Temsilciler Meclisi ve Senato'da onaylanan yasa tasarısı, Başkan Joe Biden'ın masasına geldi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın söz konusu tasarıyı imzaladığı ve tasarının yasalaştığı belirtildi.
Yasa ile borç limitinin 2023'e kadar yeterli olacak şekilde 2.5 trilyon dolar artırılması öngörülüyor.
Hükümetin borç limitine ulaşmasına kısa süre kala onaylanan tasarı, borç limitini yaklaşık 31.4 trilyon dolara çıkaracak ve ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28.9 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.
Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.
Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için 'olağanüstü önlemler' almaya başlamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden da ekim ayında hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay vermişti. Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 480 milyar dolar artırılmasını sağlamıştı. Böylece borç limiti 28.4 trilyon dolardan 28.9 trilyon dolara çıkmıştı.
Borç limitinin artırılması için defalarca Kongre'ye çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise son olarak ABD'nin borç limitine 15 Aralık'ta ulaşacağını tahmin ettiğini belirtmişti.
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
EKONOMİ
ABD Senatosu'ndan borç limitinin 2.5 trilyon dolar artırılmasına onay
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