https://tr.sputniknews.com/20211216/blackrock-gozden-dusen-altinin-kaderi-2022de-degisebilir-1051824890.html

BlackRock: Gözden düşen altının kaderi 2022’de değişebilir

BlackRock: Gözden düşen altının kaderi 2022’de değişebilir

BlackRock Inc. durgun geçen bir yılın ardından altınının 2022 yılında reel faizlerin bir kombinasyonu, ABD dolarının performansı ve güvenli limanlara yönelik... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T12:21+0300

2021-12-16T12:21+0300

2021-12-16T12:28+0300

altın

ekonomi

blackrock

fiziki altın destekli borsa fonu

spdr gold shares

evy hambro

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BlackRock’ın tematik ve sektör bazlı yatırım küresel müdürü Evy Hambro, sorulara e-posta yoluyla verdiği yanıtta, “Altın şu anda görece gözden düşmüş görünüyor. Ancak altına yönelik mevcut olumsuz yatırımcı beklentisi, gelecek yıl aşağı yönlü riskten ziyade daha fazla yukarı yönlü risk sunuyor” dedi. BloombergHT'nin haberine göre para bu yıl fiziki altın destekli borsa fonlarından (ETF) çıkıyor. Dünyanın en büyük altın destekli ETF’si SPDR Gold Shares’den bu yıl şimdiye dek yaklaşık 193 ton altına denk gelen 10 milyar doların üzerinde çıkış gerçekleşti. Bu 2013'ten bu yana en büyük çıkışı işaret ediyor. Hambro, “Tarihsel olarak, altına ve altın hisse senetlerine yönelik bekleyişlerin çok negatif olduğu zamanlar sıklıkla alım fırsatları sağlar” dedi. State Street Global Advisors’ın Asya Pasifik altın stratejisti Robin Tsui, altın fiyatlarında meydana gelen düşüşün, 2022 yılında artan küresel belirsizliklerden dolayı hedge arayan yatırımcıların ETF’lere yönelik ilgisinin yeniden artmasının yolunu açabileceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20211216/altinda-yukselis-suruyor-gram-849-tl-1051819279.html

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altın, ekonomi, blackrock, fiziki altın destekli borsa fonu, spdr gold shares, evy hambro