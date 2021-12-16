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BlackRock: Gözden düşen altının kaderi 2022’de değişebilir
BlackRock: Gözden düşen altının kaderi 2022’de değişebilir
BlackRock Inc. durgun geçen bir yılın ardından altınının 2022 yılında reel faizlerin bir kombinasyonu, ABD dolarının performansı ve güvenli limanlara yönelik... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T12:21+0300
2021-12-16T12:28+0300
altın
ekonomi
blackrock
fiziki altın destekli borsa fonu
spdr gold shares
evy hambro
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BlackRock’ın tematik ve sektör bazlı yatırım küresel müdürü Evy Hambro, sorulara e-posta yoluyla verdiği yanıtta, “Altın şu anda görece gözden düşmüş görünüyor. Ancak altına yönelik mevcut olumsuz yatırımcı beklentisi, gelecek yıl aşağı yönlü riskten ziyade daha fazla yukarı yönlü risk sunuyor” dedi. BloombergHT'nin haberine göre para bu yıl fiziki altın destekli borsa fonlarından (ETF) çıkıyor. Dünyanın en büyük altın destekli ETF’si SPDR Gold Shares’den bu yıl şimdiye dek yaklaşık 193 ton altına denk gelen 10 milyar doların üzerinde çıkış gerçekleşti. Bu 2013'ten bu yana en büyük çıkışı işaret ediyor. Hambro, “Tarihsel olarak, altına ve altın hisse senetlerine yönelik bekleyişlerin çok negatif olduğu zamanlar sıklıkla alım fırsatları sağlar” dedi. State Street Global Advisors’ın Asya Pasifik altın stratejisti Robin Tsui, altın fiyatlarında meydana gelen düşüşün, 2022 yılında artan küresel belirsizliklerden dolayı hedge arayan yatırımcıların ETF’lere yönelik ilgisinin yeniden artmasının yolunu açabileceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211216/altinda-yukselis-suruyor-gram-849-tl-1051819279.html
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altın, ekonomi, blackrock, fiziki altın destekli borsa fonu, spdr gold shares, evy hambro

BlackRock: Gözden düşen altının kaderi 2022’de değişebilir

12:21 16.12.2021 (güncellendi: 12:28 16.12.2021)
© AA / Arşivkülçe altın
külçe altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA / Arşiv
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BlackRock Inc. durgun geçen bir yılın ardından altınının 2022 yılında reel faizlerin bir kombinasyonu, ABD dolarının performansı ve güvenli limanlara yönelik talep ile birlikte yükselebileceğini kaydetti.
BlackRock’ın tematik ve sektör bazlı yatırım küresel müdürü Evy Hambro, sorulara e-posta yoluyla verdiği yanıtta, “Altın şu anda görece gözden düşmüş görünüyor. Ancak altına yönelik mevcut olumsuz yatırımcı beklentisi, gelecek yıl aşağı yönlü riskten ziyade daha fazla yukarı yönlü risk sunuyor” dedi.
BloombergHT'nin haberine göre para bu yıl fiziki altın destekli borsa fonlarından (ETF) çıkıyor. Dünyanın en büyük altın destekli ETF’si SPDR Gold Shares’den bu yıl şimdiye dek yaklaşık 193 ton altına denk gelen 10 milyar doların üzerinde çıkış gerçekleşti. Bu 2013'ten bu yana en büyük çıkışı işaret ediyor.
Hambro, “Tarihsel olarak, altına ve altın hisse senetlerine yönelik bekleyişlerin çok negatif olduğu zamanlar sıklıkla alım fırsatları sağlar” dedi.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
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Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL
08:47
State Street Global Advisors’ın Asya Pasifik altın stratejisti Robin Tsui, altın fiyatlarında meydana gelen düşüşün, 2022 yılında artan küresel belirsizliklerden dolayı hedge arayan yatırımcıların ETF’lere yönelik ilgisinin yeniden artmasının yolunu açabileceğini söyledi.
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