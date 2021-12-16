Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211216/bloomberg-asgari-ucret-toplantisi-bugun-yapilacak-1051821120.html
Bloomberg: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak
Bloomberg: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı için bugün saat 11.00'de bir araya gelecek. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T10:53+0300
2021-12-16T11:05+0300
türkiye
bloomberg
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/84/1039528406_0:0:1064:599_1920x0_80_0_0_14fe9d95eb34b68c44a991cac1091ab5.jpg
Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette artış oranını bugün Cumhurbaşkanlığı’nda açıklayacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11'de toplanacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103952/84/1039528406_262:0:1061:599_1920x0_80_0_0_2e3fc295ba44f0caed10c2c28a72c24c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bloomberg, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, toplantı

Bloomberg: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak

10:53 16.12.2021 (güncellendi: 11:05 16.12.2021)
© AAMadeni Para - Bozuk Para
Madeni Para - Bozuk Para - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
Abone ol
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı için bugün saat 11.00'de bir araya gelecek.
Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette artış oranını bugün Cumhurbaşkanlığı’nda açıklayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11'de toplanacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:02Miçotakis: Türkiye'deki mali kriz tüm bölge için tehdit
10:55Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor
10:53Bloomberg: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak
10:52Son üç günde sahte içkiden 24 kişi hayatını kaybetti
10:38Antarktika'daki 'kıyamet buzulu' hızla eriyor: Deniz seviyesi 60 santimetre yükselebilir
10:29Bakan Koca: Hukukun eli kolu bağlı kalan sağlık çalışanını kollaması gerekiyor
10:18Asansörde tecavüz girişiminde bulunan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Şeytana uydum'
10:16Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
10:01'Suratın koronavirüse benziyor' deyince mahkemelik oldu
09:59Parlamenter sistem çalışmalarında son konu siyasi etik: Aykırı davrananlara ömür boyu siyasi yasak
09:50İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı başladı
09:43Ahmet Hakan'dan Nureddin Nebati'ye: Yapmayın bunu Sayın Bakan, yapmayın
09:27İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun 'İttifak kabul ederse adayım' açıklamasını olumlu karşıladı
08:47Altında yükseliş sürüyor: Gram 849 TL
08:45Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak: Dolar 15 TL'yi aştı
08:31Yabancı uyruklu kadın, otel odasında ölü bulundu: Katil zanlısını annesi ele verdi
08:03New York borsası, Fed kararlarının ardından yükselişle kapandı
07:55Google, Kovid-19 aşısı olmayan çalışanlarının işine son verebilecek
07:40AB'den dijital platformlara katı kurallar
07:35Bebeği ağlayınca ortaya çıktı: 36 yaşındaki kadın, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu