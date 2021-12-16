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https://tr.sputniknews.com/20211216/bloomberg-asgari-ucret-toplantisi-bugun-yapilacak-1051821120.html
Bloomberg: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak
Bloomberg: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı için bugün saat 11.00'de bir araya gelecek. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T10:53+0300
2021-12-16T10:53+0300
2021-12-16T11:05+0300
türkiye
bloomberg
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
toplantı
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Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette artış oranını bugün Cumhurbaşkanlığı’nda açıklayacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11'de toplanacak.
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bloomberg, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, toplantı
Bloomberg: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak 10:53 16.12.2021 (güncellendi: 11:05 16.12.2021)
Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı için bugün saat 11.00'de bir araya gelecek.
Konuya yakın kaynakların
Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette artış oranını bugün Cumhurbaşkanlığı’nda açıklayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11'de toplanacak.