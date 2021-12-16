https://tr.sputniknews.com/20211216/bloomberg-kamu-bankalarinda-sermaye-artisina-karar-verildi-1051827218.html

Bloomberg: Kamu bankalarında sermaye artışına karar verildi

Bloomberg: Kamu bankalarında sermaye artışına karar verildi

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre kamu bankalarında sermaye artışına karar verildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T13:18+0300

2021-12-16T13:18+0300

2021-12-16T13:18+0300

ekonomi

bloomberg

banka

sermaye

kamu bankası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050136270_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78b4fcdd7217b34acfdc18b25eefa758.jpg

Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre yetkililer, TL'deki düşüş sonrasında kamu bankalarının sermaye yapısını ve kredi kapasitesini desteklemek için kamu bankalarında sermaye artışına gidilmesine karar verdi.Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son onay alınırken Hazine ve Maliye Bakanlığı, sermaye enjeksiyonun büyüklüğü ve yöntemi konusundaki detaylar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.Sermaye artışı kamu bankalarına son üç yılda yapılan üçüncü sermaye artışı olacak.Türkiye Varlık Fonu konuya ilişkin ilk etapta yorum yapmadı. Halkbank ve Vakıfbank yetkilileri konuya ilişkin Bloomberg’ün elektronik posta ve telefon ile sorularına dönüş yapmadı. Ziraat Bankası yetkilileri, genel müdürün daha önce kamu bankalarında sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışma yapıldığı yönündeki açıklamalarını işaret etti.Haberin ardından bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bloomberg, banka, sermaye, kamu bankası