https://tr.sputniknews.com/20211216/bm-genel-sekreteri-guterres-uluslararasi-finans-sisteminin-reforma-ihtiyaci-var-1051849680.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası finans sisteminin reforma ihtiyacı var

BM Genel Sekreteri Guterres: Uluslararası finans sisteminin reforma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, eşitsizlikleri ve istikrarsızlığı artıran mevcut küresel finansal sistemin reforma ihtiyacı olduğunu... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T23:59+0300

2021-12-16T23:59+0300

2021-12-16T23:59+0300

ekonomi

birleşmiş milletler (bm)

finans

reform

bm genel sekreteri antonio guterres

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1051353044_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_1a98511b407b04887d01f7a2c2b45ab7.jpg

Guterres, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, artan eşitsizlikler, azalan kaynaklar, yüksek enflasyon ve iklim krizinden son derece endişe duyduğunu belirterek, "Bu durum hızla düzelmezse, daha zor zamanlarla karşı karşıya kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.Antonio Guterres, salgında, ekonomik ve finansal alanda, iklim krizinde işlerin son derece kötüye gittiğini ve çirkinleştiğini ifade ederek, "Tek çözüm dayanışma, dayanışma göstermemekse aptallık olur." dedi.Kovid-19'un yok olmadığını, aşıların da tek başına salgını ortadan kaldıramayacağının netleştiğini dile getiren Guterres, Dünya Sağlık Örgütü'nün yıl sonuna kadar tüm dünya nüfusunun yüzde 40'nın aşılanması hedefinin karşılanamadığını söyledi.Guterres, "98 ülke yıl sonuna kadar bu hedefi karşılayamadı, 40 ülke ise nüfusunun yüzde 10'unu bile aşılayamadı. Düşük gelirli ülkelerde nüfusun yüzde 4'ünden daha azına aşı yapılabildi. Yüksek gelirli ülkelerde ise aşılanma oranı Afrika ülkelerinden 8 kat fazla. Afrika yüzde 70 oranında aşılanma hedefini 2024'e kadar karşılayamayacak." diye konuştu.Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere dünyanın her yerinde yaşanan ekonomik krizlere de değinen Guterres, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211128/bm-genel-sekreteri-rusya-azerbaycan-ermenistan-gorusmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1051213632.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

birleşmiş milletler (bm), finans, reform, bm genel sekreteri antonio guterres, kovid-19