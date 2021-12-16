Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz

“Ama bununla da kalmıyoruz. Alıcı ile satıcıyı buluşturan, arzla talebin kesiştiği bir platformuz. Bizim platformumuz, bizim borsamız BISTECH altyapısıyla, Nasdaq’dan aldığımız teknolojiyle dünyanın en iyi BT altyapısına sahip. Niçin böyle bir teknolojiyi kullanıyoruz? Çünkü biz yatırımcıların en hızlı bir şekilde, en etkin bir şekilde borsamızda alım ve satım yapmasını istiyoruz. Bu yeni teknolojiyle hızımız 4 kat, kapasitemiz 10 kat arttı. Dünya Borsalar Federasyonu’nun sıralamasına göre dünyanın en likit borsasıyız. Bu ne demek? Hatırlarsınız 22 Mart’ta Borsa İstanbul tarihinde ilk defa, belki tarihinde son defa ciddi anlamda düşüş yaşadı. Bütün endeks yüzde 10’a yakın düştü. Endeks devre kesiciler çalıştı ki bu da tarihte ilk defa çalıştı. Bu pazartesi günüydü. Salı günü de düştü. Şimdi hepimizin gördüğü manzara o gün neydi? Endeks bugün yüzde 10 düştü, ‘kara pazartesi’. Salı günü de düştü. Ama hepimizin görmediği, arkasında yatan, dev, buz dağının görünmeyen kısmı neydi? O da şuydu. Arkadaşlar, o gün satmak isteyip satamayan bir tane satıcı yoktu. Düşüş yüzde 10 dahi olsa eğer bir yatırımcı o gün payını satmak istiyorsa satmayı başardı. Başardı kelimesi az bile. Enter’a bastığı an sattı. Hiç duydunuz mu? ‘Tahta düştü, ben satmak istiyordum ama satamadım’ diye. Neden? Çünkü dünyanın en likit borsasıyız. Dünyanın en likit borsası demek satmak istediğin zaman satabiliyorsan, almak istediğinde alabiliyorsan yani işlemi gerçekleştirebiliyorsan siz dünyanın en likit borsasısınız”