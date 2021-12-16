Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211216/borsa-istanbul-genel-muduru-kredi-kartlariyla-taksitlerle-yasiyoruz-tasarruf-yapmasini-bilmiyoruz-1051843402.html
Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz
Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçesini yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartları ile taksitlerle... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T20:01+0300
2021-12-16T20:02+0300
ekonomi
borsa istanbul
taksit
kredi kartı
korkmaz enes ergun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044125590_0:71:1369:841_1920x0_80_0_0_e012f1b792b5faa466b790c2d475a7e2.jpg
Borsa İstanbul katkılarıyla oluşturulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB), Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen programla açıldı.Borsa İstanbul’un ülkenin tek borsası olduğunu hatırlatan Ergun şunları söyledi:'Tasarruf yapmasını bilmiyoruz'Borsada yatırım yapacaklara uyarılarda bulunan Ergun, finansal okur yazarlığın artırılması gerektiğini ifade etti. Yatırımcıların öncelikle tasarrufla başlamaları gerektiğini kaydeden Ergun, "Biz borsa olarak ne yaparsak yapalım tek bir hedefimiz var; yatırımcılarımıza hizmet. Yatırımcılar bizim en önemli müşterimiz. Yatırımcılarımız bizim için bu kadar önemliyse, yatırımcılarımız bütün sermaye piyasalarının temelinde yatıyorsa o zaman bizim dönüp dolaşıp bu yatırımcılarımızın bir şekilde finansal okur yazarlığını artırmamız lazım. Niye? Yatırımcı doğru yatırım yapabiliyor mu? Ama doğru yatırımdan önce tasarruf yapabiliyor mu? Öncelikle tasarruftan başlaması lazım. Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçesini yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartları ile taksitlerle yaşıyoruz. Bir projemiz, bir vizyonumuz, bir planımız var mı? Yatırımcılarımızın önce aile bütçesinden başlayarak kendilerine bir plan, bir vizyon, bir strateji çerçevesinde eğitilmeleri lazım. Sonra tasarruf yapmayı öğrenmeleri lazım. Sonra o tasarrufu da yine belli bir strateji çerçevesinde akıllı bir şekilde yatırıma çevirmesi lazım. Bunların hepsinin toplamına 'Yatırımcıların finansal okur yazarlığının artırılması' diyoruz. Eğer biz finansal okur yazarlığı yüksek bir yatırımcı kitlesine sahip olamazsak bütün bu yaptığımız çalışmaların, altyapıların, ürünlerin hiçbir önemi yok" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044125590_76:0:1291:911_1920x0_80_0_0_26899e54ed2d35362366cff5eddb9ab1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa istanbul, taksit, kredi kartı, korkmaz enes ergun

Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz

20:01 16.12.2021 (güncellendi: 20:02 16.12.2021)
© Fotoğraf : Borsa İstanbulKorkmaz Ergun
Korkmaz Ergun - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf : Borsa İstanbul
Abone ol
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçesini yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartları ile taksitlerle yaşıyoruz. Bir projemiz, bir vizyonumuz, bir planımız var mı? Yatırımcılarımızın önce aile bütçesinden başlayarak kendilerine bir plan, bir vizyon, bir strateji çerçevesinde eğitilmeleri lazım" dedi.
Borsa İstanbul katkılarıyla oluşturulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB), Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen programla açıldı.
Borsa İstanbul’un ülkenin tek borsası olduğunu hatırlatan Ergun şunları söyledi:

“Ama bununla da kalmıyoruz. Alıcı ile satıcıyı buluşturan, arzla talebin kesiştiği bir platformuz. Bizim platformumuz, bizim borsamız BISTECH altyapısıyla, Nasdaq’dan aldığımız teknolojiyle dünyanın en iyi BT altyapısına sahip. Niçin böyle bir teknolojiyi kullanıyoruz? Çünkü biz yatırımcıların en hızlı bir şekilde, en etkin bir şekilde borsamızda alım ve satım yapmasını istiyoruz. Bu yeni teknolojiyle hızımız 4 kat, kapasitemiz 10 kat arttı. Dünya Borsalar Federasyonu’nun sıralamasına göre dünyanın en likit borsasıyız. Bu ne demek? Hatırlarsınız 22 Mart’ta Borsa İstanbul tarihinde ilk defa, belki tarihinde son defa ciddi anlamda düşüş yaşadı. Bütün endeks yüzde 10’a yakın düştü. Endeks devre kesiciler çalıştı ki bu da tarihte ilk defa çalıştı. Bu pazartesi günüydü. Salı günü de düştü. Şimdi hepimizin gördüğü manzara o gün neydi? Endeks bugün yüzde 10 düştü, ‘kara pazartesi’. Salı günü de düştü. Ama hepimizin görmediği, arkasında yatan, dev, buz dağının görünmeyen kısmı neydi? O da şuydu. Arkadaşlar, o gün satmak isteyip satamayan bir tane satıcı yoktu. Düşüş yüzde 10 dahi olsa eğer bir yatırımcı o gün payını satmak istiyorsa satmayı başardı. Başardı kelimesi az bile. Enter’a bastığı an sattı. Hiç duydunuz mu? ‘Tahta düştü, ben satmak istiyordum ama satamadım’ diye. Neden? Çünkü dünyanın en likit borsasıyız. Dünyanın en likit borsası demek satmak istediğin zaman satabiliyorsan, almak istediğinde alabiliyorsan yani işlemi gerçekleştirebiliyorsan siz dünyanın en likit borsasısınız”

'Tasarruf yapmasını bilmiyoruz'

Borsada yatırım yapacaklara uyarılarda bulunan Ergun, finansal okur yazarlığın artırılması gerektiğini ifade etti. Yatırımcıların öncelikle tasarrufla başlamaları gerektiğini kaydeden Ergun, "Biz borsa olarak ne yaparsak yapalım tek bir hedefimiz var; yatırımcılarımıza hizmet. Yatırımcılar bizim en önemli müşterimiz. Yatırımcılarımız bizim için bu kadar önemliyse, yatırımcılarımız bütün sermaye piyasalarının temelinde yatıyorsa o zaman bizim dönüp dolaşıp bu yatırımcılarımızın bir şekilde finansal okur yazarlığını artırmamız lazım. Niye? Yatırımcı doğru yatırım yapabiliyor mu? Ama doğru yatırımdan önce tasarruf yapabiliyor mu? Öncelikle tasarruftan başlaması lazım. Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçesini yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartları ile taksitlerle yaşıyoruz. Bir projemiz, bir vizyonumuz, bir planımız var mı? Yatırımcılarımızın önce aile bütçesinden başlayarak kendilerine bir plan, bir vizyon, bir strateji çerçevesinde eğitilmeleri lazım. Sonra tasarruf yapmayı öğrenmeleri lazım. Sonra o tasarrufu da yine belli bir strateji çerçevesinde akıllı bir şekilde yatırıma çevirmesi lazım. Bunların hepsinin toplamına 'Yatırımcıların finansal okur yazarlığının artırılması' diyoruz. Eğer biz finansal okur yazarlığı yüksek bir yatırımcı kitlesine sahip olamazsak bütün bu yaptığımız çalışmaların, altyapıların, ürünlerin hiçbir önemi yok" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:17Bakan Bilgin: Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı
20:15İtalya'da OHAL 31 Mart'a kadar uzatıldı
20:08İskenderun’da bir kadına cinsel saldırıda bulunarak yüzüne kızgın yağ döken Resul Erkmen tutuklandı
20:08Prof. Kalaycıoğlu: Asgari ücretteki artış ‘para yanılması’ hissi yaratır, iktidar seçim isteyebilir
20:06DSÖ, Sputnik V aşısının onayı için tarih verdi
20:01Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz
19:54Son 24 saatte 18 bin 100 vaka tespit edildi, 167 kişi hayatını kaybetti
19:46Memur-Sen: Ek zam 15 Ocak'ta ücretlere yansıtılmalı
19:40Zelenskiy: Rusya'yla askeri çatışma istemiyoruz, diplomatik çözüme inanıyoruz
19:38ATO Başkanı Baran: Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması doğru ve yerinde
19:36Ermenistan Ekonomi Bakanı: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler simetrik olmalı
19:31MHP'li Sancaklı: Gençleri gruplara ayırarak doğru yapmıyoruz, onları siyasetten uzak tutalım
19:20Galatasaray'da bir istifa daha: Genel Sekreter Köksal Ünlü de görevini bıraktı
19:15Kılık değiştirip boşandığı kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
19:11Bakan Kurum: Sel afetinin yaşandığı 3 ilde tüm konutlar ağustosta tamamlanacak
19:02ABD Ticaret Bakanlığı Çin, Gürcistan, Malezya, Türkiye'den 37 kuruluş ve şirketi kara listeye aldı
18:48Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli
18:43Kremlin: Güvenlik garantisiyle ilgili görüşmelere hazır olduğumuzu ABD’ye bildirdik
18:42TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Üretimin korunması için ek tedbirler gerek
18:29Bakan Akar: Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunuyor