https://tr.sputniknews.com/20211216/borsa-istanbul-genel-muduru-kredi-kartlariyla-taksitlerle-yasiyoruz-tasarruf-yapmasini-bilmiyoruz-1051843402.html
Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz
Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçesini yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartları ile taksitlerle... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T20:01+0300
2021-12-16T20:01+0300
2021-12-16T20:02+0300
ekonomi
borsa istanbul
taksit
kredi kartı
korkmaz enes ergun
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Borsa İstanbul katkılarıyla oluşturulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB), Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen programla açıldı.Borsa İstanbul’un ülkenin tek borsası olduğunu hatırlatan Ergun şunları söyledi:'Tasarruf yapmasını bilmiyoruz'Borsada yatırım yapacaklara uyarılarda bulunan Ergun, finansal okur yazarlığın artırılması gerektiğini ifade etti. Yatırımcıların öncelikle tasarrufla başlamaları gerektiğini kaydeden Ergun, "Biz borsa olarak ne yaparsak yapalım tek bir hedefimiz var; yatırımcılarımıza hizmet. Yatırımcılar bizim en önemli müşterimiz. Yatırımcılarımız bizim için bu kadar önemliyse, yatırımcılarımız bütün sermaye piyasalarının temelinde yatıyorsa o zaman bizim dönüp dolaşıp bu yatırımcılarımızın bir şekilde finansal okur yazarlığını artırmamız lazım. Niye? Yatırımcı doğru yatırım yapabiliyor mu? Ama doğru yatırımdan önce tasarruf yapabiliyor mu? Öncelikle tasarruftan başlaması lazım. Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçesini yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartları ile taksitlerle yaşıyoruz. Bir projemiz, bir vizyonumuz, bir planımız var mı? Yatırımcılarımızın önce aile bütçesinden başlayarak kendilerine bir plan, bir vizyon, bir strateji çerçevesinde eğitilmeleri lazım. Sonra tasarruf yapmayı öğrenmeleri lazım. Sonra o tasarrufu da yine belli bir strateji çerçevesinde akıllı bir şekilde yatırıma çevirmesi lazım. Bunların hepsinin toplamına 'Yatırımcıların finansal okur yazarlığının artırılması' diyoruz. Eğer biz finansal okur yazarlığı yüksek bir yatırımcı kitlesine sahip olamazsak bütün bu yaptığımız çalışmaların, altyapıların, ürünlerin hiçbir önemi yok" diye konuştu.
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borsa istanbul, taksit, kredi kartı, korkmaz enes ergun
Borsa İstanbul Genel Müdürü: Kredi kartlarıyla, taksitlerle yaşıyoruz, tasarruf yapmasını bilmiyoruz
20:01 16.12.2021 (güncellendi: 20:02 16.12.2021)
Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçesini yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartları ile taksitlerle yaşıyoruz. Bir projemiz, bir vizyonumuz, bir planımız var mı? Yatırımcılarımızın önce aile bütçesinden başlayarak kendilerine bir plan, bir vizyon, bir strateji çerçevesinde eğitilmeleri lazım" dedi.
Borsa İstanbul katkılarıyla oluşturulan Borsa İstanbul Uygulama ve Finans Simülasyonu Laboratuvarı (BİSTLAB), Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen programla açıldı.
Borsa İstanbul’un ülkenin tek borsası olduğunu hatırlatan Ergun şunları söyledi:
“Ama bununla da kalmıyoruz. Alıcı ile satıcıyı buluşturan, arzla talebin kesiştiği bir platformuz. Bizim platformumuz, bizim borsamız BISTECH altyapısıyla, Nasdaq’dan aldığımız teknolojiyle dünyanın en iyi BT altyapısına sahip. Niçin böyle bir teknolojiyi kullanıyoruz? Çünkü biz yatırımcıların en hızlı bir şekilde, en etkin bir şekilde borsamızda alım ve satım yapmasını istiyoruz. Bu yeni teknolojiyle hızımız 4 kat, kapasitemiz 10 kat arttı. Dünya Borsalar Federasyonu’nun sıralamasına göre dünyanın en likit borsasıyız. Bu ne demek? Hatırlarsınız 22 Mart’ta Borsa İstanbul tarihinde ilk defa, belki tarihinde son defa ciddi anlamda düşüş yaşadı. Bütün endeks yüzde 10’a yakın düştü. Endeks devre kesiciler çalıştı ki bu da tarihte ilk defa çalıştı. Bu pazartesi günüydü. Salı günü de düştü. Şimdi hepimizin gördüğü manzara o gün neydi? Endeks bugün yüzde 10 düştü, ‘kara pazartesi’. Salı günü de düştü. Ama hepimizin görmediği, arkasında yatan, dev, buz dağının görünmeyen kısmı neydi? O da şuydu. Arkadaşlar, o gün satmak isteyip satamayan bir tane satıcı yoktu. Düşüş yüzde 10 dahi olsa eğer bir yatırımcı o gün payını satmak istiyorsa satmayı başardı. Başardı kelimesi az bile. Enter’a bastığı an sattı. Hiç duydunuz mu? ‘Tahta düştü, ben satmak istiyordum ama satamadım’ diye. Neden? Çünkü dünyanın en likit borsasıyız. Dünyanın en likit borsası demek satmak istediğin zaman satabiliyorsan, almak istediğinde alabiliyorsan yani işlemi gerçekleştirebiliyorsan siz dünyanın en likit borsasısınız”
'Tasarruf yapmasını bilmiyoruz'
Borsada yatırım yapacaklara uyarılarda bulunan Ergun, finansal okur yazarlığın artırılması gerektiğini ifade etti. Yatırımcıların öncelikle tasarrufla başlamaları gerektiğini kaydeden Ergun, "Biz borsa olarak ne yaparsak yapalım tek bir hedefimiz var; yatırımcılarımıza hizmet. Yatırımcılar bizim en önemli müşterimiz. Yatırımcılarımız bizim için bu kadar önemliyse, yatırımcılarımız bütün sermaye piyasalarının temelinde yatıyorsa o zaman bizim dönüp dolaşıp bu yatırımcılarımızın bir şekilde finansal okur yazarlığını artırmamız lazım. Niye? Yatırımcı doğru yatırım yapabiliyor mu? Ama doğru yatırımdan önce tasarruf yapabiliyor mu? Öncelikle tasarruftan başlaması lazım. Tasarruf yapmasını bilmiyoruz. Aile bütçesini yönetmesini bilmiyoruz. Kredi kartları ile taksitlerle yaşıyoruz. Bir projemiz, bir vizyonumuz, bir planımız var mı? Yatırımcılarımızın önce aile bütçesinden başlayarak kendilerine bir plan, bir vizyon, bir strateji çerçevesinde eğitilmeleri lazım. Sonra tasarruf yapmayı öğrenmeleri lazım. Sonra o tasarrufu da yine belli bir strateji çerçevesinde akıllı bir şekilde yatırıma çevirmesi lazım. Bunların hepsinin toplamına 'Yatırımcıların finansal okur yazarlığının artırılması' diyoruz. Eğer biz finansal okur yazarlığı yüksek bir yatırımcı kitlesine sahip olamazsak bütün bu yaptığımız çalışmaların, altyapıların, ürünlerin hiçbir önemi yok" diye konuştu.