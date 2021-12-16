https://tr.sputniknews.com/20211216/bruce-springsteen-albumlerini-ve-muzik-haklarini-500-milyon-dolara-satti-1051836946.html

Bruce Springsteen albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara sattı

Bruce Springsteen albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara sattı

ABD’li ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen’in tüm albümlerini ve müzik haklarını rekor fiyata sattığı bildirildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T16:40+0300

2021-12-16T16:40+0300

2021-12-16T16:40+0300

yaşam

sony

müzik

bruce springsteen

telif hakkı

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20 kez Grammy Ödülü alan 72 yaşındaki Springsteen’ın, 20 albümünü ve müzik haklarını Sony Müzik’e sattığı belirtildi.İsimlerinin belirtilmemesi koşuluyla müzik dergisi Billboard’a konuşan iki kaynak, satış tutarının yaklaşık 500 milyon doları bulacağını aktardı.Bunun, tüm zamanların en yüksek fiyatlı müzik satış anlaşmalarından biri olduğu tahmin ediliyor.Springsteen ve Sony Müzik'ten ise henüz açıklama yapılmadı.

https://tr.sputniknews.com/20190524/artik-aci-degil-tatli-muzik-tarihinin-en-cetrefilli-telif-hakki-tartismalarindan-bitter-sweet-1039142244.html

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sony, müzik, bruce springsteen, telif hakkı