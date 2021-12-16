Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211216/bruce-springsteen-albumlerini-ve-muzik-haklarini-500-milyon-dolara-satti-1051836946.html
Bruce Springsteen albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara sattı
Bruce Springsteen albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara sattı
ABD’li ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen’in tüm albümlerini ve müzik haklarını rekor fiyata sattığı bildirildi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T16:40+0300
2021-12-16T16:40+0300
2021-12-16T16:40+0300
yaşam
sony
müzik
bruce springsteen
telif hakkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051836636_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_b9ffb1e0a74008f63c8a86d31810efbe.jpg
20 kez Grammy Ödülü alan 72 yaşındaki Springsteen’ın, 20 albümünü ve müzik haklarını Sony Müzik’e sattığı belirtildi.İsimlerinin belirtilmemesi koşuluyla müzik dergisi Billboard’a konuşan iki kaynak, satış tutarının yaklaşık 500 milyon doları bulacağını aktardı.Bunun, tüm zamanların en yüksek fiyatlı müzik satış anlaşmalarından biri olduğu tahmin ediliyor.Springsteen ve Sony Müzik'ten ise henüz açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20190524/artik-aci-degil-tatli-muzik-tarihinin-en-cetrefilli-telif-hakki-tartismalarindan-bitter-sweet-1039142244.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1051836636_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_32c341c1881be66b82c80a084d1848d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sony, müzik, bruce springsteen, telif hakkı
Bruce Springsteen albümlerini ve müzik haklarını 500 milyon dolara sattı
ABD’li ünlü rock sanatçısı Bruce Springsteen’in tüm albümlerini ve müzik haklarını rekor fiyata sattığı bildirildi.
20 kez Grammy Ödülü alan
72 yaşındaki Springsteen’ın, 20 albümünü ve müzik haklarını Sony Müzik’e sattığı belirtildi.
İsimlerinin belirtilmemesi koşuluyla müzik dergisi Billboard’a konuşan iki kaynak, satış tutarının yaklaşık 500 milyon doları bulacağını aktardı.
Bunun, tüm zamanların en yüksek fiyatlı müzik satış anlaşmalarından biri olduğu tahmin ediliyor.
Springsteen ve Sony Müzik'ten ise henüz açıklama yapılmadı.