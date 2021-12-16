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Burdur Gölü köpürdü
Burdur Gölü köpürdü
Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı. Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, kirlilikten kaynaklanmış... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T13:47+0300
2021-12-16T13:47+0300
türkiye
türkiye
köpük
göl
biyolog
burdur gölü
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Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı. Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, Son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan, su seviyesi 50 yılda 17..7 metre düşen Burdur Gölü'nde, son 15-20 gündür köpüklenme gözlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin kanalizasyon karışması sonrasında oluşan kirlilikle ortaya çıkabileceğini belirtti. Gülle ayrıca, doğal ve temiz sularda da köpüklenmeye rastlanabileceğini belirtti.
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türkiye, köpük, göl, biyolog, burdur gölü

Burdur Gölü köpürdü

13:47 16.12.2021
© DHABurdur Gölü köpürdü
Burdur Gölü köpürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© DHA
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Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı. Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, kirlilikten kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı. Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle,
Son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan, su seviyesi 50 yılda 17..7 metre düşen Burdur Gölü'nde, son 15-20 gündür köpüklenme gözlendi.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin kanalizasyon karışması sonrasında oluşan kirlilikle ortaya çıkabileceğini belirtti. Gülle ayrıca, doğal ve temiz sularda da köpüklenmeye rastlanabileceğini belirtti.
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