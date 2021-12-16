https://tr.sputniknews.com/20211216/burdur-golu-kopurdu-1051828491.html

Burdur Gölü köpürdü

Burdur Gölü köpürdü

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı. Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, kirlilikten kaynaklanmış... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T13:47+0300

2021-12-16T13:47+0300

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türkiye

türkiye

köpük

göl

biyolog

burdur gölü

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Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı. Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, Son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan, su seviyesi 50 yılda 17..7 metre düşen Burdur Gölü'nde, son 15-20 gündür köpüklenme gözlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Hidrobiyolog Prof. Dr. İskender Gülle, köpürmenin kanalizasyon karışması sonrasında oluşan kirlilikle ortaya çıkabileceğini belirtti. Gülle ayrıca, doğal ve temiz sularda da köpüklenmeye rastlanabileceğini belirtti.

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türkiye, köpük, göl, biyolog, burdur gölü