Cem Gürdeniz: ABD’nin askeri gemi göndererek Ege’de ve Akdeniz’de varlık göstermesinin yolu açılıyor

ABD ve Yunanistan’ın sahil güvenlik işbirliği anlaşmasını değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Türkiye ile ilgili bir kriz yaşandığında ABD bölgeye... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı arasındaki işbirliği anlaşması Atina’da imzalandı. Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın katıldığı tören 14 Aralık’ta düzenlendi. Yapılan anlaşmaya göre Yunanistan ve ABD’nin sahil güvenliği Ege ve Akdeniz’de ortak devriye faaliyetlerinde bulunabilecekler.Amerikan Büyükelçi Pyatt, burada yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma ülkelerimizin sahil güvenlik komutanlıklarının arasında angajman, gemi ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerini daha da hızlandırmasına yardımcı olacak. Bu anlaşma ana hatlarıyla belirtilen deniz güvenliği, operasyonlar, bilgi alışverişi, balıkçılık teftişleri, çevre koruma ve eğitim ABD – Yunanistan Stratejik Diyaloğu ile tamamen uyumludur. İki ülke arasındaki işbirliği, her zaman dostane olmayan bir bölgede ve Yunanistan'ın artık herkes tarafından istikrarın önemli bir unsuru, güvenilir bir NATO müttefiki olarak algılandığı bir bölgede, ittifakımızın güvenilirliğini ve yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yunanistan, vatandaşlarımızın istediği ve hak ettiği türden istikrarlı, demokratik bir bölge inşa etme çözümünün parçası olan bir ülkedir” ifadelerini kullandı.‘ABD bölgeye bir savaş gemisi veya bir sahil güvenlik gemisi gönderebilecek’ABD ve Yunanistan’ın özellikle son iki yılda savunma alanındaki işbirliğinin tarihte örneği görülmemiş boyutlara çıktığını ifade eden Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik’e şu değerlendirmelerde bulundu:‘ABD açık deniz dengelemesi yapıyor’Tehdit ve risklerin sadece Türkiye’yi değil Rusya’yı da yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gürdeniz, “Görüldüğü kadarıyla ABD şu an tam anlamıyla bir açık deniz dengelemesi (offshore balancing) yapıyor. Yani Rusya’yı ve Türkiye’yi kritik deniz alanlarında kuşatma stratejisi uyguluyor. Dedeağaç ve Girit’teki yığınaklanma, adalarda üs kurma fikrinin ortaya atılması gibi gelişmeler bir stratejik kuşatmanın parçasıdır. Rus deniz ticareti %60 oranında Ege açık deniz alanlarını ve Yunan karasularını kullanıyor. Bu nedenle sahil güvenlikler arası işbirliği anlaşmasının ciddi yansımalarını uzun dönemde göreceğiz. Türkiye de buna karşı tedbirlerini şimdiden düşünmelidir.” dedi.‘Batı şu an Türkiye’nin her alanda boğazını sıkıyor’Gürdeniz, “Türkiye, Akdeniz’de yeni bir jeopolitik dengenin kurulmasını amaçlayan ülkelere karşı kendi çıkarı ile örtüşen NATO ülkesi ve NATO ülkesi haricindeki ülkelerle işbirliği yapabilir” diye devam ederek şunları ekledi:

