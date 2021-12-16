https://tr.sputniknews.com/20211216/cem-gurdeniz-abdnin-askeri-gemi-gondererek-egede-ve-akdenizde-varlik-gostermesinin-yolu-aciliyor-1051833518.html
Cem Gürdeniz: ABD’nin askeri gemi göndererek Ege’de ve Akdeniz’de varlık göstermesinin yolu açılıyor
Cem Gürdeniz: ABD’nin askeri gemi göndererek Ege’de ve Akdeniz’de varlık göstermesinin yolu açılıyor
ABD ve Yunanistan’ın sahil güvenlik işbirliği anlaşmasını değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Türkiye ile ilgili bir kriz yaşandığında ABD bölgeye... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T15:48+0300
2021-12-16T15:48+0300
2021-12-16T15:48+0300
görüş
abd
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doğu akdeniz
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atina
ege denizi
cem gürdeniz
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Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı arasındaki işbirliği anlaşması Atina’da imzalandı. Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın katıldığı tören 14 Aralık’ta düzenlendi. Yapılan anlaşmaya göre Yunanistan ve ABD’nin sahil güvenliği Ege ve Akdeniz’de ortak devriye faaliyetlerinde bulunabilecekler.Amerikan Büyükelçi Pyatt, burada yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma ülkelerimizin sahil güvenlik komutanlıklarının arasında angajman, gemi ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerini daha da hızlandırmasına yardımcı olacak. Bu anlaşma ana hatlarıyla belirtilen deniz güvenliği, operasyonlar, bilgi alışverişi, balıkçılık teftişleri, çevre koruma ve eğitim ABD – Yunanistan Stratejik Diyaloğu ile tamamen uyumludur. İki ülke arasındaki işbirliği, her zaman dostane olmayan bir bölgede ve Yunanistan'ın artık herkes tarafından istikrarın önemli bir unsuru, güvenilir bir NATO müttefiki olarak algılandığı bir bölgede, ittifakımızın güvenilirliğini ve yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yunanistan, vatandaşlarımızın istediği ve hak ettiği türden istikrarlı, demokratik bir bölge inşa etme çözümünün parçası olan bir ülkedir” ifadelerini kullandı.‘ABD bölgeye bir savaş gemisi veya bir sahil güvenlik gemisi gönderebilecek’ABD ve Yunanistan’ın özellikle son iki yılda savunma alanındaki işbirliğinin tarihte örneği görülmemiş boyutlara çıktığını ifade eden Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik’e şu değerlendirmelerde bulundu:‘ABD açık deniz dengelemesi yapıyor’Tehdit ve risklerin sadece Türkiye’yi değil Rusya’yı da yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gürdeniz, “Görüldüğü kadarıyla ABD şu an tam anlamıyla bir açık deniz dengelemesi (offshore balancing) yapıyor. Yani Rusya’yı ve Türkiye’yi kritik deniz alanlarında kuşatma stratejisi uyguluyor. Dedeağaç ve Girit’teki yığınaklanma, adalarda üs kurma fikrinin ortaya atılması gibi gelişmeler bir stratejik kuşatmanın parçasıdır. Rus deniz ticareti %60 oranında Ege açık deniz alanlarını ve Yunan karasularını kullanıyor. Bu nedenle sahil güvenlikler arası işbirliği anlaşmasının ciddi yansımalarını uzun dönemde göreceğiz. Türkiye de buna karşı tedbirlerini şimdiden düşünmelidir.” dedi.‘Batı şu an Türkiye’nin her alanda boğazını sıkıyor’Gürdeniz, “Türkiye, Akdeniz’de yeni bir jeopolitik dengenin kurulmasını amaçlayan ülkelere karşı kendi çıkarı ile örtüşen NATO ülkesi ve NATO ülkesi haricindeki ülkelerle işbirliği yapabilir” diye devam ederek şunları ekledi:
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Cem Gürdeniz: ABD’nin askeri gemi göndererek Ege’de ve Akdeniz’de varlık göstermesinin yolu açılıyor
Özel
ABD ve Yunanistan’ın sahil güvenlik işbirliği anlaşmasını değerlendiren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Türkiye ile ilgili bir kriz yaşandığında ABD bölgeye savaş gemisi gönderebilecek. Yunanistan Türkiye’yi sıkıştırmak için bunu kullanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı arasındaki işbirliği anlaşması Atina’da imzalandı. Yunanistan Denizcilik Bakanı Giannis Plakiotakis ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın katıldığı tören 14 Aralık’ta düzenlendi. Yapılan anlaşmaya göre Yunanistan ve ABD’nin sahil güvenliği Ege ve Akdeniz’de ortak devriye faaliyetlerinde bulunabilecekler.
Amerikan Büyükelçi Pyatt, burada yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma ülkelerimizin sahil güvenlik komutanlıklarının arasında angajman, gemi ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerini daha da hızlandırmasına yardımcı olacak. Bu anlaşma ana hatlarıyla belirtilen deniz güvenliği, operasyonlar, bilgi alışverişi, balıkçılık teftişleri, çevre koruma ve eğitim ABD – Yunanistan Stratejik Diyaloğu ile tamamen uyumludur. İki ülke arasındaki işbirliği, her zaman dostane olmayan bir bölgede ve Yunanistan'ın artık herkes tarafından istikrarın önemli bir unsuru, güvenilir bir NATO müttefiki olarak algılandığı bir bölgede, ittifakımızın güvenilirliğini ve yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Yunanistan, vatandaşlarımızın istediği ve hak ettiği türden istikrarlı, demokratik bir bölge inşa etme çözümünün parçası olan bir ülkedir” ifadelerini kullandı.
‘ABD bölgeye bir savaş gemisi veya bir sahil güvenlik gemisi gönderebilecek’
ABD ve Yunanistan’ın özellikle son iki yılda savunma alanındaki işbirliğinin tarihte örneği görülmemiş boyutlara çıktığını ifade eden Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Sputnik’e şu değerlendirmelerde bulundu:
Savunma ve güvenlik işbirliği anlaşmalarının Yunanistan’daki hemen hemen bütün askeri üslerin, limanların Amerikan Silahlı Kuvvetleri’ne açılacak şekilde genişletilmesi ve süresinin uzatılması Yunanistan ile ABD arasındaki ilişkileri tahmin edilemez derecede çok üst bir boyuta eriştirdi. Şimdi ise deniz güvenliği ve savunması ilgili her türlü olaya müdahale edebilecek, ortak operasyon düzenleyebilecek, onlara eğitim ve malzeme desteği bir konuma geliyorlar. Böylelikle ABD’nin bir fiil gemi göndererek Ege’de ve Akdeniz’de varlık göstermesinin yolu açılıyor. Yunanistan ile ABD’nin Ege gibi Türkiye ve Rusya için çok stratejik olan bir alanda ortak sahil güvenlik işbirliğine girmesi Küba ile Çin Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Meksika Körfezi’nde işbirliğine girmesine benzetilebilir. ABD buna razı olur muydu? Diyelim ki Türkiye ile ilgili bir kriz yaşanıyor bu krizde gambot diplomasisi olarak ABD bölgeye bir savaş gemisi veya bir sahil güvenlik gemisi gönderebilecek. Geçen mayıs ayında Pire’ye iki tane Amerikan sahil güvenlik gemisi gönderildi. Bu anlaşma o zaman olsaydı o gelen Amerikan sahil güvenlik gemileri ile Yunan sahil güvenlik gemileri Ege’de ortak karakol görevi yapabilirlerdi. Yunanistan Türkiye’yi Ege ve Akdeniz’de Seville haritasında empoze edilen sınırlarda sıkıştırmak için bunu kullanacaktır.
‘ABD açık deniz dengelemesi yapıyor’
Tehdit ve risklerin sadece Türkiye’yi değil Rusya’yı da yakından ilgilendirdiğini ifade eden Gürdeniz, “Görüldüğü kadarıyla ABD şu an tam anlamıyla bir açık deniz dengelemesi (offshore balancing) yapıyor. Yani Rusya’yı ve Türkiye’yi kritik deniz alanlarında kuşatma stratejisi uyguluyor. Dedeağaç ve Girit’teki yığınaklanma, adalarda üs kurma fikrinin ortaya atılması gibi gelişmeler bir stratejik kuşatmanın parçasıdır. Rus deniz ticareti %60 oranında Ege açık deniz alanlarını ve Yunan karasularını kullanıyor. Bu nedenle sahil güvenlikler arası işbirliği anlaşmasının ciddi yansımalarını uzun dönemde göreceğiz. Türkiye de buna karşı tedbirlerini şimdiden düşünmelidir.” dedi.
‘Batı şu an Türkiye’nin her alanda boğazını sıkıyor’
Gürdeniz, “Türkiye, Akdeniz’de yeni bir jeopolitik dengenin kurulmasını amaçlayan ülkelere karşı kendi çıkarı ile örtüşen NATO ülkesi ve NATO ülkesi haricindeki ülkelerle işbirliği yapabilir” diye devam ederek şunları ekledi:
İspanya ve İtalya bu konuda Türkiye’ye destek olabilecek ülkeler. Neden? Çünkü gerek Fransa’nın, gerekse de ABD’nin Doğu Akdeniz’de bu kadar baskın olmaları İtalya’yı rahatsız ediyor. İspanya ile Türkiye’nin ilişkileri gerek NATO’da, gerek savunma sanayinde son derece iyi. Diğer taraftan kesinlikle Rusya ile savunma ve ekonomik işbirliği alanlarında yeni bir hamle yapılabilir. Rusya ile benzer şekilde bir sahil güvenlik anlaşması yapılabilir çünkü buradan en çok Rus gemileri geçiyor. Buradaki açık deniz alanlarında Rusya ile müşterek bir deniz tatbikatı bile yapılabilir. NATO üyesi olarak belki bu Batı tarafından hoş karşılanmayabilir ama Batı şu an Türkiye’nin her alanda boğazını sıkıyor.