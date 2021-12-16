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https://tr.sputniknews.com/20211216/chpli-agbaba-asgari-ucretin-en-az-5-bin-900-tl-olmasi-gerekiyordu-1051837214.html
Muhalefetten yeni asgari ücrete tepki: 'En az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu'
Muhalefetten yeni asgari ücrete tepki: 'En az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu'
Muhalefet, 4 bin 250 lira olarak belirlenen yeni asgari ücrete tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T16:55+0300
2021-12-16T17:15+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
chp
veli ağbaba
ekonomik kriz
asgari ücret
akp
açıklama
asgari ücret tespit komisyonu
ekonomi
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Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 bin 250 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.Açıklanan rakamı eleştiren Ağbaba, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"2021 yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, döviz kurundaki son artışla 183 dolara kadar gerilemiştir. Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu. Ancak asgari ücret 4 bin 250 TL olarak açıklandı, yani 274 dolar."Ağbaba açıklamasına, "Yeni asgari ücretle Türkiye, Avrupa'da sonuncu olmaya devam edecek. Üstelik Avrupa'da asgari ücrete yapılacak zam oranının henüz belirlenmediğini de not edelim. Türkiye, daha yeni yıla başlamadan sonunculuğunu ilan etti" ifadeleriyle devam etti."AKP yıllarca dile getirdiğimiz bir vaadi daha gerçekleştirdi. Asgari ücretten vergi kaldırıldı" diyen Ağbaba, "AKP'nin sözümüze gelmiş olmasını emekçiler adına olumlu buluyoruz. Unutulmasın ki, emekçilerimizin insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması partimizin iktidarında mümkün olacaktır" diye ekledi."Temel besin maddelerindeki kayıplar yerine konmamıştır. Asgari ücret bu kış gibi önümüzdeki kışı da soğukta geçirecek" diyen Ağbaba, paylaşımlarını şöyle sonlandırdı:"Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye 'Bizim paramız Türk Lirası'dır' diyor. Yandaşa, Katarlılara, beşli çeteye, dövizle, dolarla ihale dağıtanların mevzu emekçiye gelince 'milli paramızı' hatırlaması en hafif deyimiyle emek düşmanlığıdır. Erdoğan, eliyle adım adım İflasa sürüklenen Türkiye’de 4 bin 250 TL asgari ücret, ne barınma ne açlık krizini çözmeyecek. Bu asgari ücret evlerde bayram havası değil ne yazık ki sefalet havası yaratmaya devam edecek." CHP'li Adıgüzel: Bu sefalet maaşıdır, işçiyi açlığa mahkum etmektirCHP'li Onursal Adıgüzel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 bin 250 TL’lik asgari ücret ile tencere kaynamaz. Bu sefalet maaşıdır, bu işçiyi açlığa mahkum etmektir" dedi.
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recep tayyip erdoğan, chp, veli ağbaba, ekonomik kriz, asgari ücret, akp, açıklama, asgari ücret tespit komisyonu, ekonomi, twitter

Muhalefetten yeni asgari ücrete tepki: 'En az 5 bin 900 TL olması gerekiyordu'

16:55 16.12.2021 (güncellendi: 17:15 16.12.2021)
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Muhalefet, 4 bin 250 lira olarak belirlenen yeni asgari ücrete tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu" derken, CHP'li Onursal Adıgüzel ise ""4 bin 250 TL’lik asgari ücret ile tencere kaynamaz" açıklamasında bulundu.
Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 bin 250 TL olarak belirlenen yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklanan rakamı eleştiren Ağbaba, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2021 yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, döviz kurundaki son artışla 183 dolara kadar gerilemiştir. Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu. Ancak asgari ücret 4 bin 250 TL olarak açıklandı, yani 274 dolar."
Ağbaba açıklamasına, "Yeni asgari ücretle Türkiye, Avrupa'da sonuncu olmaya devam edecek. Üstelik Avrupa'da asgari ücrete yapılacak zam oranının henüz belirlenmediğini de not edelim. Türkiye, daha yeni yıla başlamadan sonunculuğunu ilan etti" ifadeleriyle devam etti.
"AKP yıllarca dile getirdiğimiz bir vaadi daha gerçekleştirdi. Asgari ücretten vergi kaldırıldı" diyen Ağbaba, "AKP'nin sözümüze gelmiş olmasını emekçiler adına olumlu buluyoruz. Unutulmasın ki, emekçilerimizin insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması partimizin iktidarında mümkün olacaktır" diye ekledi.
"Temel besin maddelerindeki kayıplar yerine konmamıştır. Asgari ücret bu kış gibi önümüzdeki kışı da soğukta geçirecek" diyen Ağbaba, paylaşımlarını şöyle sonlandırdı:
"Erdoğan, milyonlarca asgari ücretliye 'Bizim paramız Türk Lirası'dır' diyor. Yandaşa, Katarlılara, beşli çeteye, dövizle, dolarla ihale dağıtanların mevzu emekçiye gelince 'milli paramızı' hatırlaması en hafif deyimiyle emek düşmanlığıdır. Erdoğan, eliyle adım adım İflasa sürüklenen Türkiye’de 4 bin 250 TL asgari ücret, ne barınma ne açlık krizini çözmeyecek. Bu asgari ücret evlerde bayram havası değil ne yazık ki sefalet havası yaratmaya devam edecek."

CHP'li Adıgüzel: Bu sefalet maaşıdır, işçiyi açlığa mahkum etmektir

CHP'li Onursal Adıgüzel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 bin 250 TL’lik asgari ücret ile tencere kaynamaz. Bu sefalet maaşıdır, bu işçiyi açlığa mahkum etmektir" dedi.
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