https://tr.sputniknews.com/20211216/cin-en-genis-hizli-radyo-dalga-patlamalarini-tespit-etti--1051826653.html

Çin en geniş hızlı radyo dalga patlamalarını tespit etti: Uzaydan gelen gizemli sinyalleri çözecek

Çin en geniş hızlı radyo dalga patlamalarını tespit etti: Uzaydan gelen gizemli sinyalleri çözecek

Çin bugüne kadar kaydedilen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisini tespit etti. Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskopla yapılan keşfin büyük ses... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T13:03+0300

2021-12-16T13:03+0300

2021-12-16T13:12+0300

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Şinhua ajansının haberine göre, teleskoptan sorumlu baş bilim insanı Li Di, tekrar eden tek kaynaktan 1652 bağımsız patlamanın kayda alındığını söyledi.Li, gözlem sonuçları 'Nature' dergisinde yayımlanan patlamanın, bilinen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisi olduğunu vurguladı.Araştırmacılar bulguların derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu2016'da inşa edilen Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak 'dünyanın en büyük radyo teleskobu' olmuştu.Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210429/cinin-ilk-uzay-istasyonu-kuruluyor-cekirdek-modulu-uzaya-gonderildi-1044384047.html

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