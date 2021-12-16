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Çin en geniş hızlı radyo dalga patlamalarını tespit etti: Uzaydan gelen gizemli sinyalleri çözecek
Çin en geniş hızlı radyo dalga patlamalarını tespit etti: Uzaydan gelen gizemli sinyalleri çözecek
Çin bugüne kadar kaydedilen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisini tespit etti. Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskopla yapılan keşfin büyük ses... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T13:03+0300
2021-12-16T13:12+0300
çin
yaşam
uzay
dalga
radyo
teleskop
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Şinhua ajansının haberine göre, teleskoptan sorumlu baş bilim insanı Li Di, tekrar eden tek kaynaktan 1652 bağımsız patlamanın kayda alındığını söyledi.Li, gözlem sonuçları 'Nature' dergisinde yayımlanan patlamanın, bilinen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisi olduğunu vurguladı.Araştırmacılar bulguların derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu2016'da inşa edilen Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak 'dünyanın en büyük radyo teleskobu' olmuştu.Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.
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çin, uzay, dalga, radyo, teleskop

Çin en geniş hızlı radyo dalga patlamalarını tespit etti: Uzaydan gelen gizemli sinyalleri çözecek

13:03 16.12.2021 (güncellendi: 13:12 16.12.2021)
© AP PhotoÇin, Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu
Çin, Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AP Photo
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Çin bugüne kadar kaydedilen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisini tespit etti. Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskopla yapılan keşfin büyük ses getirmesi bekleniyor.
Şinhua ajansının haberine göre, teleskoptan sorumlu baş bilim insanı Li Di, tekrar eden tek kaynaktan 1652 bağımsız patlamanın kayda alındığını söyledi.
Li, gözlem sonuçları 'Nature' dergisinde yayımlanan patlamanın, bilinen en geniş hızlı radyo dalga patlamaları dizisi olduğunu vurguladı.
Araştırmacılar bulguların derin uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağının çözülmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu

2016'da inşa edilen Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak 'dünyanın en büyük radyo teleskobu' olmuştu.
Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.
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