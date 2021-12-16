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https://tr.sputniknews.com/20211216/cinde-kovid-19-vakalarinin-toplam-sayisi-100-bine-ulasti-1051818435.html
Çin'de Kovid-19 vakalarının toplam sayısı 100 bine ulaştı
Çin'de Kovid-19 vakalarının toplam sayısı 100 bine ulaştı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'de salgının başından bu yana virüs tespit edilenlerin sayısı 100 bine ulaştı. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T07:28+0300
2021-12-16T07:27+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
koronavirüs
vaka sayısı
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 69'u yurt içi kaynaklı 77 yeni tip Kovid-19 vakası tespit edildi.Yurt içi kaynaklı vakaların 56'sına ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı. Güneydeki Guangdong eyaletinde 6, kuzeydeki Şensi eyaletinde 4, Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2, doğudaki Anhui eyaletinde bir yerel kaynaklı vaka görüldü.Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.Çin ana karasında bugüne dek 100 bin vaka görülürken virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 93 bin 858 hasta iyileşti, 1506 hastanın ise tedavisi sürüyor.Toplam vaka sayısının ABD'de 50 milyonu, Hindistan'da 30 milyonu, Brezilya'da 20 milyonu ve İngiltere ile Rusya'da 10 milyonu aşmasına karşın, 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de iki yılda 100 binde tutulabilmesi, Pekin'in salgını kontrol etmede büyük ölçüde başarılı olduğunu kanıtlıyor.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.Salgın ilk kez Vuhan'da görülmüştüDünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 'kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının' ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu.Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü. Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen bir virüsün sebep olduğu anlaşıldı.İlk başta Çin ve çevresini etkileyen 'epidemi' (yerel veya bölgesel salgın) olarak algılanan Kovid-19, sonraki günlerde sınırları aşıp halk sağlığını dünya çapında tehdit eden 'pandemiye' (küresel salgın) dönüştü.Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, ikinci yılını geride bırakan salgında dünya çapında vaka sayısı 272 milyon 469 bini, can kayıpları ise 5 milyon 345 bini aştı.
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çin, çin halk cumhuriyeti, koronavirüs, vaka sayısı

Çin'de Kovid-19 vakalarının toplam sayısı 100 bine ulaştı

07:28 16.12.2021
© REUTERS / Thomas PeterÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© REUTERS / Thomas Peter
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'de salgının başından bu yana virüs tespit edilenlerin sayısı 100 bine ulaştı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 69'u yurt içi kaynaklı 77 yeni tip Kovid-19 vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların 56'sına ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı. Güneydeki Guangdong eyaletinde 6, kuzeydeki Şensi eyaletinde 4, Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2, doğudaki Anhui eyaletinde bir yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
Çin ana karasında bugüne dek 100 bin vaka görülürken virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 93 bin 858 hasta iyileşti, 1506 hastanın ise tedavisi sürüyor.
Toplam vaka sayısının ABD'de 50 milyonu, Hindistan'da 30 milyonu, Brezilya'da 20 milyonu ve İngiltere ile Rusya'da 10 milyonu aşmasına karşın, 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de iki yılda 100 binde tutulabilmesi, Pekin'in salgını kontrol etmede büyük ölçüde başarılı olduğunu kanıtlıyor.
Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Salgın ilk kez Vuhan'da görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 'kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının' ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu.
Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü. Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen bir virüsün sebep olduğu anlaşıldı.
İlk başta Çin ve çevresini etkileyen 'epidemi' (yerel veya bölgesel salgın) olarak algılanan Kovid-19, sonraki günlerde sınırları aşıp halk sağlığını dünya çapında tehdit eden 'pandemiye' (küresel salgın) dönüştü.
Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, ikinci yılını geride bırakan salgında dünya çapında vaka sayısı 272 milyon 469 bini, can kayıpları ise 5 milyon 345 bini aştı.
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