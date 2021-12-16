https://tr.sputniknews.com/20211216/cizrede-oldurulen-tahir-guven-ile-ilgili-sorusturmada-tutuklu-sayisi-4e-yukseldi-1051814233.html

Cizre'de öldürülen Tahir Güven ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Cizre'de öldürülen Tahir Güven ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Tahir Güven’in öldürülmesi olayının şüphelilerinden Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök çıkarıldıkları... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T00:18+0300

2021-12-16T00:18+0300

2021-12-16T00:18+0300

türkiye

cinayet

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Cizre’nin Cudi Mahallesi'nde 4 Aralık akşamı Mercan Sokak'ta AK Parti eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda olaya karıştığı tespit edilen Emin Kalkan’ı gözaltına aldı. Kalkan’ın ifadesinin ardından genişletilen soruşturmada polis, kısa sürede cinayetin şüphelilerinden Mehmet Miraç Dinç ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök'ü gözaltına aldı.Emin Kalkan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i evinde sakladığı tespit edilen HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi Abdullah Kaçmaz da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Terörle Mücadele ekiplerinin talebi ile savcılıktan Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök için ise 48 saatlik ek gözaltı süresi alındı. Dinç, Kaçmaz ve Gök'ün ifadeleri doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanması içerisinde oldukları ileri sürülen 30 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dinç ve Gök, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma ve Kasten adam öldürme' suçlarından tutuklandı. Böylece Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

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cinayet