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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T23:02+0300
2021-12-16T23:02+0300
türkiye
afrika
recep tayyip erdoğan
3. türkiye-afrika ortaklık zirvesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen zirve bugün yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başladı.Zirve yarın Dışişleri Bakanları toplantısıyla devam edecek. Zirvede, ilgili bakanlar düzeyinde sağlık, eğitim ve tarım konulu eş zamanlı oturumlar gerçekleştirilecek.Afrika Birliği ve Afrika Kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki stratejik ortaklık temelli ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesini temin edecek zirvenin teması, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" olarak belirlendi.Zirvede, kabul edilmesi öngörülen bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler dahil Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere, bir sonraki zirveye kadarki dönem için yön verilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
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afrika, recep tayyip erdoğan, 3. türkiye-afrika ortaklık zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüşecek

23:02 16.12.2021
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen zirve bugün yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başladı.
Zirve yarın Dışişleri Bakanları toplantısıyla devam edecek. Zirvede, ilgili bakanlar düzeyinde sağlık, eğitim ve tarım konulu eş zamanlı oturumlar gerçekleştirilecek.
Afrika Birliği ve Afrika Kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki stratejik ortaklık temelli ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesini temin edecek zirvenin teması, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" olarak belirlendi.
Zirvede, kabul edilmesi öngörülen bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler dahil Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere, bir sonraki zirveye kadarki dönem için yön verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
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