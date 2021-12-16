https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdogan-afrikali-mevkidaslariyla-gorusecek-1051848389.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı mevkidaşlarıyla görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T23:02+0300

2021-12-16T23:02+0300

2021-12-16T23:02+0300

türkiye

afrika

recep tayyip erdoğan

3. türkiye-afrika ortaklık zirvesi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen zirve bugün yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başladı.Zirve yarın Dışişleri Bakanları toplantısıyla devam edecek. Zirvede, ilgili bakanlar düzeyinde sağlık, eğitim ve tarım konulu eş zamanlı oturumlar gerçekleştirilecek.Afrika Birliği ve Afrika Kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki stratejik ortaklık temelli ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesini temin edecek zirvenin teması, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" olarak belirlendi.Zirvede, kabul edilmesi öngörülen bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler dahil Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere, bir sonraki zirveye kadarki dönem için yön verilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

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afrika, recep tayyip erdoğan, 3. türkiye-afrika ortaklık zirvesi