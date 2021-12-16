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Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıklıyor
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdogan-asgari-ucret-aciklamasi-1051833163.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret açıklaması yapıyor. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T15:25+0300
2021-12-16T15:45+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
asgari ücret
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından, 2022 için belirlenen asgari ücret açıklanıyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhurbaşkanımıza komisyon kararını takdim ettim. Bu süreçte katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Süreç boyunca kendisinin manevi desteğini hissettik" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: * Bugünkü toplantıyla nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir. Gerek işçi kesimini, gerek iş v eren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiler. Buna göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.* Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli. * Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır* Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Yeni ekonomi programımızda önceliğimizi istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine verdiğimizi her fırsatta altını çizerek tekrar söylüyoruz.* Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz.* Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum.
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recep tayyip erdoğan, asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti açıklıyor

15:25 16.12.2021 (güncellendi: 15:45 16.12.2021)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret açıklaması yapıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından, 2022 için belirlenen asgari ücret açıklanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Cumhurbaşkanımıza komisyon kararını takdim ettim. Bu süreçte katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Süreç boyunca kendisinin manevi desteğini hissettik" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
* Bugünkü toplantıyla nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması yönünde görüş bildirmiştir. Gerek işçi kesimini, gerek iş v eren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiler. Buna göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.
* Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli.
* Asgari ücreti dolarla kıyaslamak doğru değil. Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir o da Türk lirasıdır
* Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Yeni ekonomi programımızda önceliğimizi istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine verdiğimizi her fırsatta altını çizerek tekrar söylüyoruz.
* Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz.
* Hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum.
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