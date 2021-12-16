Asgari ücret saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Gözler, asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısına çevrildi. Asgari ücret açıklaması, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanacak asgari ücrete ilişkin olarak, ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak.
2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Gözler, asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısına çevrildi.
Asgari ücret açıklaması, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.
Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanacak asgari ücrete ilişkin olarak, ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' demişti.