https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdogan-saat-1500te-asgari-ucreti-aciklayacak-1051829171.html

Asgari ücret saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

Asgari ücret saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:04+0300

2021-12-16T14:04+0300

2021-12-16T14:12+0300

recep tayyip erdoğan

ekonomi

asgari ücret

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2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için süreç devam ediyor. Gözler, asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü toplantısına çevrildi. Asgari ücret açıklaması, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanacak asgari ücrete ilişkin olarak, ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız'' demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211216/bakan-nebatiden-asgari-ucret-aciklamasi-enflasyon-karsisinda-ezdirilmeyen-bir-oran-gorecegiz-1051824182.html

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recep tayyip erdoğan, asgari ücret