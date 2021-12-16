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https://tr.sputniknews.com/20211216/cumhurbaskani-erdoganin-elon-musk-ile-gorusmesine-iliskin-detaylar-paylasildi-1051846394.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Elon Musk ile olan görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Elon Musk ile olan görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T21:48+0300
2021-12-16T22:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
elon musk
görüşme
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Koç, Twitter'dan, Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.Başkan Koç, paylaşımında şunları kaydetti:Türksat 5B uydusu, pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Musk'ın şirketi Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.
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recep tayyip erdoğan, elon musk, görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Elon Musk ile olan görüşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı

21:48 16.12.2021 (güncellendi: 22:29 16.12.2021)
© AAErdoğan-musk
Erdoğan-musk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti" paylaşımıyla, Erdoğan-Musk görüşmesinin detaylarını aktardı.
Koç, Twitter'dan, Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Başkan Koç, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti."
Türksat 5B uydusu, pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Musk'ın şirketi Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.
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