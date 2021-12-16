https://tr.sputniknews.com/20211216/danimarka-kosovadan-300-hapishane-hucresi-kiralayacak-1051827338.html

Danimarka, Kosova'dan 300 hapishane hücresi kiralayacak

Danimarka, Kosova'dan 300 hapishane hücresi kiralayacak

Kopenhag yönetimi, ülkedeki kapasitenin dolması nedeniyle yurtdışında hapishane hücresi kiralamayı planlıyor. Plan kapsamında Kosova'dan 300 hücrenin... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T13:22+0300

2021-12-16T13:22+0300

2021-12-16T13:22+0300

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kiralama

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Danimarka hükümeti, mahkum sayısı 2015'ten bu yana yüzde 19 artan ülkedeki hapishane kapasitesi sorununa çözüm olarak Kosova'da hücre kiralamayı planladıklarını açıkladı.Danimarka Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hapishanedeki aşırı nüfusu hafifletmeyi amaçlayan proje kapsamında 2022 - 2025 yılları arasında 326 hücre daha edinileceği kaydedildi.Geçtiğimiz yıl, cezalarını tamamlayan 350 mahkumun tahliye edileceği açıklanmıştı. Resmi istatistiklere göre Danimarka'daki cezaevi nüfusu 2021'in başında 4 bine ulaşarak ülkedeki hapishane kapasitesinin üzerine çıktı. 5.8 milyon nüfusa sahip İskandinav ülkesinde 2015'ten bu yana gardiyanların sayısı ise yüzde 18 düşüş kaydetti. Danimarka'da beş yıldan az hapis cezasına çarptırılan mahkumlar genellikle açık cezaevlerine gönderiliyor.Adalet Bakanı Nick Hækkerup yaptığı açıklamada, "2025 yılına kadar cezaevinde 1000 kişilik yer eksiğimiz olacak" ifadelerini kullandı.Bakan Hækkerup, "Anlaşma ile birlikte Kosova'da 300 hapishane hücresi kiralanması üzerinde anlaştık. Böylelikle Danimarka'nın hapishane kapasitesi birkaç yüz kişiye daha yer açılacak şekilde genişletilmiş olacak" dedi.Kosova, 2020 itibariyle bin 642 mahkumla hapishane kapasitesinin yüzde 97'sini doldurmuş durumdaydı.Norveç ve Belçika da daha önce benzer uygulamalara gitmiş ve Hollanda'da hapishane hücresi kiralamıştı.

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kosova, danimarka, hapishane, kapasite, kiralama