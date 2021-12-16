Davutoğlu: İktidara 'SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücreti değerlendirdi:Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1425 lira artmasına rağmen dolar olarak karşılığının 110 dolar azaldığını belirtti.Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "İktidara 1,5 yıl önce '15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar." ifadesini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücreti değerlendirdi:
Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1425 lira artmasına rağmen dolar olarak karşılığının 110 dolar azaldığını belirtti.
Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Asgari ücret 1425 lira artarken karşılığı 385 dolarsa 275 dolara düşmüş oldu. 1425 lira verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı 'tırnakçılıktır'. İktidara 1,5 yıl önce 15 Haziran 2020'de 'sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik', yine anlamamışlar."
Asgari ücret 1.425 TL artarken karşılığı 385$'dan 275$'a düşmüş oldu.
1.425 TL verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110$ almanın adı 'tırnakçılık'tır!
İktidara 1.5 yıl önce 15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik, yine anlamamışlar.