https://tr.sputniknews.com/20211216/davutoglu-iktidara-sgk-isci-payini-da-kaldirin-demistik-yine-anlamamislar-1051844599.html

Davutoğlu: İktidara 'SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar

Davutoğlu: İktidara 'SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "İktidara 1,5 yıl önce '15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:32+0300

2021-12-16T20:32+0300

2021-12-16T20:32+0300

türkiye

ahmet davutoğlu

asgari ücret

gelecek partisi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücreti değerlendirdi:Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1425 lira artmasına rağmen dolar olarak karşılığının 110 dolar azaldığını belirtti.Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211216/kavlak-asgari-ucrette-agi-kalkti-brut-asgari-ucrete-kadarki-kisim-vergiden-muaf-olacak-1051840264.html

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ahmet davutoğlu, asgari ücret, gelecek partisi