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https://tr.sputniknews.com/20211216/davutoglu-iktidara-sgk-isci-payini-da-kaldirin-demistik-yine-anlamamislar-1051844599.html
Davutoğlu: İktidara 'SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar
Davutoğlu: İktidara 'SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "İktidara 1,5 yıl önce '15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T20:32+0300
2021-12-16T20:32+0300
türkiye
ahmet davutoğlu
asgari ücret
gelecek partisi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücreti değerlendirdi:Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1425 lira artmasına rağmen dolar olarak karşılığının 110 dolar azaldığını belirtti.Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211216/kavlak-asgari-ucrette-agi-kalkti-brut-asgari-ucrete-kadarki-kisim-vergiden-muaf-olacak-1051840264.html
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ahmet davutoğlu, asgari ücret, gelecek partisi

Davutoğlu: İktidara 'SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar

20:32 16.12.2021
© AA / Elif ÖztürkGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA / Elif Öztürk
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "İktidara 1,5 yıl önce '15 Haziran 2020'de sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın' demiştik, yine anlamamışlar." ifadesini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için net 4 bin 253 lira olarak açıklanan asgari ücreti değerlendirdi:
Davutoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 1425 lira artmasına rağmen dolar olarak karşılığının 110 dolar azaldığını belirtti.
Ahmet Davutoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Asgari ücret 1425 lira artarken karşılığı 385 dolarsa 275 dolara düşmüş oldu. 1425 lira verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı 'tırnakçılıktır'. İktidara 1,5 yıl önce 15 Haziran 2020'de 'sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik', yine anlamamışlar."
Pevrul Kavlak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
EKONOMİ
Kavlak: Asgari ücrette AGİ kalktı, brüt asgari ücrete kadarki kısım vergiden muaf olacak
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