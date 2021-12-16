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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (DzKK) teslim edildiğini bildirdi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T23:46+0300
2021-12-16T23:46+0300
savunma
uçak
ismail demir
deniz kuvvetleri komutanlığı
donanma
savunma sanayi
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İsmail Demir, Twitter hesabından, teslim edilen Deniz Karakol Uçağı'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:İki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girecekCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugün tamamlanan kabullerle iki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girmiş olacak.10 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk Deniz Karakol Uçağı'nın teslimatını takiben bu yıl içinde ilave 3 Deniz Karakol Uçağı ile bir Deniz Genel Maksat Uçağı'nın DzKK'ye teslimatı gerçekleştirildi.Böylece Donanmanın hizmetine giren ve Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olan P-72 Deniz Karakol uçaklarının sayısı 4'e ulaştı.Başkanlık tarafından yürütülen Meltem Projesi kapsamında ana yüklenici İtalyan Leonardo firması, savunma sanayii firmaları TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve MİLSOFT​​​​​​​ firmaları alt yüklenici olarak görev alıyor.Meltem Projesi kapsamında son iki uçak teslimatının 2022 içinde tamamlanması planlanıyor. Bu teslimatlarla Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet eden Deniz Karakol uçaklarının sayısı 12'ye ulaşacak.
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uçak, ismail demir, deniz kuvvetleri komutanlığı, donanma, savunma sanayi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

23:46 16.12.2021
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıP 72 Uçak
P 72 Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (DzKK) teslim edildiğini bildirdi.
İsmail Demir, Twitter hesabından, teslim edilen Deniz Karakol Uçağı'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Mavi Vatanımızın çelik kanatlı bekçilerine yenilerini ekledik. Meltem-3 Projesi kapsamında iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağımızı daha DzKK'ya teslim ettik. DzKK’nın stratejik unsuru olarak hizmet eden Deniz Karakol uçaklarımız, ülkemizin gökyüzündeki gücüne güç katıyor."

İki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugün tamamlanan kabullerle iki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girmiş olacak.
10 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk Deniz Karakol Uçağı'nın teslimatını takiben bu yıl içinde ilave 3 Deniz Karakol Uçağı ile bir Deniz Genel Maksat Uçağı'nın DzKK'ye teslimatı gerçekleştirildi.
Böylece Donanmanın hizmetine giren ve Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olan P-72 Deniz Karakol uçaklarının sayısı 4'e ulaştı.
Başkanlık tarafından yürütülen Meltem Projesi kapsamında ana yüklenici İtalyan Leonardo firması, savunma sanayii firmaları TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve MİLSOFT​​​​​​​ firmaları alt yüklenici olarak görev alıyor.
Meltem Projesi kapsamında son iki uçak teslimatının 2022 içinde tamamlanması planlanıyor. Bu teslimatlarla Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet eden Deniz Karakol uçaklarının sayısı 12'ye ulaşacak.
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