https://tr.sputniknews.com/20211216/deniz-kuvvetleri-komutanligina-2-adet-p-72-deniz-karakol-ucagi-teslim-edildi-1051849262.html

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (DzKK) teslim edildiğini bildirdi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T23:46+0300

2021-12-16T23:46+0300

2021-12-16T23:46+0300

savunma

uçak

ismail demir

deniz kuvvetleri komutanlığı

donanma

savunma sanayi

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İsmail Demir, Twitter hesabından, teslim edilen Deniz Karakol Uçağı'na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:İki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girecekCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugün tamamlanan kabullerle iki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girmiş olacak.10 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk Deniz Karakol Uçağı'nın teslimatını takiben bu yıl içinde ilave 3 Deniz Karakol Uçağı ile bir Deniz Genel Maksat Uçağı'nın DzKK'ye teslimatı gerçekleştirildi.Böylece Donanmanın hizmetine giren ve Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olan P-72 Deniz Karakol uçaklarının sayısı 4'e ulaştı.Başkanlık tarafından yürütülen Meltem Projesi kapsamında ana yüklenici İtalyan Leonardo firması, savunma sanayii firmaları TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve MİLSOFT​​​​​​​ firmaları alt yüklenici olarak görev alıyor.Meltem Projesi kapsamında son iki uçak teslimatının 2022 içinde tamamlanması planlanıyor. Bu teslimatlarla Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet eden Deniz Karakol uçaklarının sayısı 12'ye ulaşacak.

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uçak, ismail demir, deniz kuvvetleri komutanlığı, donanma, savunma sanayi