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Denizi olmayan ilçede yıllık 500 ton balık üretiliyor
Denizi olmayan ilçede yıllık 500 ton balık üretiliyor
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk suda yetiştirilen alabalıklar, kentin ve çevre illerin ihtiyacını karşılıyor. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T14:24+0300
2021-12-16T14:28+0300
alabalık
malatya
üretim
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk suda yetiştirilen yaklaşık 500 ton alabalık, hem kentte hem de çevre illerde talep görüyor.Sürgü Mahallesi'nde bulunan tesislerde üretilen alabalıkların büyük kısmı başta Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.Sürgü Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Ali Eren Çiçek, ilçede 1 yılda yetiştirdikleri yaklaşık 500 ton alabalığın yoğun talep gördüğünü söyledi.Suyun sıcaklığının düşük olmasının balığın lezzetini artırdığını dile getiren Çiçek, "Barajlarda 7 ayda yetişen alabalık bizim doğal su kaynaklarımızda ve akarsularımızda 14 ayda yetişiyor. Bu da balığı daha lezzetli hale getiriyor." dedi.Her yıl kasım ayında balıkların sağım işlemini yaptıklarını anlatan Çiçek, "Anaç balıklardan yumurtaları alıyoruz. Bunların bir kısmı havyar olarak tüketiliyor. Belirli aşamalardan geçtikten sonra yavru balıkları alıyoruz." diye konuştu.Ali Eren Çiçek, çocuklara balığı sevdirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını, ürettikleri alabalıklı pizzanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211008/musilaj-baliklari-ne-kadar-etkiledi-1049658808.html
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alabalık, malatya, üretim

Denizi olmayan ilçede yıllık 500 ton balık üretiliyor

14:24 16.12.2021 (güncellendi: 14:28 16.12.2021)
© AAMalatya, alabalık üretimi
Malatya, alabalık üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk suda yetiştirilen alabalıklar, kentin ve çevre illerin ihtiyacını karşılıyor.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde soğuk suda yetiştirilen yaklaşık 500 ton alabalık, hem kentte hem de çevre illerde talep görüyor.
Sürgü Mahallesi'nde bulunan tesislerde üretilen alabalıkların büyük kısmı başta Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.
Sürgü Su Ürünleri Kooperatifi Üyesi Ali Eren Çiçek, ilçede 1 yılda yetiştirdikleri yaklaşık 500 ton alabalığın yoğun talep gördüğünü söyledi.
Suyun sıcaklığının düşük olmasının balığın lezzetini artırdığını dile getiren Çiçek, "Barajlarda 7 ayda yetişen alabalık bizim doğal su kaynaklarımızda ve akarsularımızda 14 ayda yetişiyor. Bu da balığı daha lezzetli hale getiriyor." dedi.
Her yıl kasım ayında balıkların sağım işlemini yaptıklarını anlatan Çiçek, "Anaç balıklardan yumurtaları alıyoruz. Bunların bir kısmı havyar olarak tüketiliyor. Belirli aşamalardan geçtikten sonra yavru balıkları alıyoruz." diye konuştu.
Ali Eren Çiçek, çocuklara balığı sevdirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını, ürettikleri alabalıklı pizzanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
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