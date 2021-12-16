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Dilenirken yakalandı, üzerinden 11 bin 810 lira çıktı
Dilenirken yakalandı, üzerinden 11 bin 810 lira çıktı
Düzce'de dilenirken yakalanan Bekir T.'nin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, dilenen bir kişinin üzerinde ilk defa... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T13:16+0300
2021-12-16T13:21+0300
dilenci
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düzce
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Caddesi’nde dilencilik yaparken yakalanan Bekir T. karakola götürüldü.Burada Bekir T.'nin üzerinde yapılan aramada 11 bin 810 lira para çıktı.Tutanakla paralara el konulurken, Bekir T. hakkında 'Kabahatler kanunu' kapsamında işlem yapıldı.'İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik'Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Rutin kontrollerde Akçakoca Caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211119/iphonelu-dilenci-kameraya-yakalandi-1050969703.html
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dilenci, düzce, para

Dilenirken yakalandı, üzerinden 11 bin 810 lira çıktı

13:16 16.12.2021 (güncellendi: 13:21 16.12.2021)
© DHADüzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© DHA
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Düzce'de dilenirken yakalanan Bekir T.'nin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, dilenen bir kişinin üzerinde ilk defa bu kadar yüklü miktarda para bulduklarını söyledi.
Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Caddesi’nde dilencilik yaparken yakalanan Bekir T. karakola götürüldü.
Burada Bekir T.'nin üzerinde yapılan aramada 11 bin 810 lira para çıktı.
Tutanakla paralara el konulurken, Bekir T. hakkında 'Kabahatler kanunu' kapsamında işlem yapıldı.

'İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik'

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Rutin kontrollerde Akçakoca Caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.
iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
TÜRKİYE
iPhone'lu dilenci kameraya yakalandı
19 Kasım, 16:19
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