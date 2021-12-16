https://tr.sputniknews.com/20211216/dilenirken-yakalandi-uzerinden-11-bin-810-lira-cikti-1051827064.html

Dilenirken yakalandı, üzerinden 11 bin 810 lira çıktı

Dilenirken yakalandı, üzerinden 11 bin 810 lira çıktı

Düzce'de dilenirken yakalanan Bekir T.'nin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, dilenen bir kişinin üzerinde ilk defa... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

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dilenci

türkiye

düzce

para

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Caddesi’nde dilencilik yaparken yakalanan Bekir T. karakola götürüldü.Burada Bekir T.'nin üzerinde yapılan aramada 11 bin 810 lira para çıktı.Tutanakla paralara el konulurken, Bekir T. hakkında 'Kabahatler kanunu' kapsamında işlem yapıldı.'İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik'Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Rutin kontrollerde Akçakoca Caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211119/iphonelu-dilenci-kameraya-yakalandi-1050969703.html

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