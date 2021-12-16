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Doktor kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Doktor kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Balıkesir'in Havran ilçesinde aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık... 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T18:16+0300
2021-12-16T18:33+0300
kadın cinayeti
türkiye
doktor
kadın cinayetleri
gülnur yılmaz
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Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa Ali Yılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın eski eşi, maktul Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.Savunmasını yapan sanık, kızını çok sevdiğini söyleyerek, herhangi bir tasarlama olmadığını, olayın aniden bir dürtüyle haksız tahrik altında geliştiğini ileri sürdü.Mütalaasını veren savcı, sanığın 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Ali Yılmaz'ı öz kızını tasarlayarak canavarca bir hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Heyet ayrıca sanığa, kızı Gülnur Yılmaz ile aynı araçta bulunan 2 arkadaşını yaralama suçundan ikişer kez 15 ay, evindeki ruhsatsız silahlar için de 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.Adliye çıkışında açıklama yapan Gülden Yozgatlı, mahkemeden beklediği kararın çıktığını söyledi.Sanığın hak ettiği cezanın verildiğini belirten Yozgatlı, "Sürpriz yaşamadığım için çok mutluyum. Bittiği için çok mutluyum. Artık kendime dönebileceğim, tamam artık düşünmeyeceğim. Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım" dedi.Ne olmuştu?Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere 2019 yılının haziran ayında Antalya'dan Balıkesir'e gelmişti.Eşi Gülden Yozgatlı ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, otomobiliyle takibe başlamış, Havran ilçesi Şapçı mevkisinde onun kullandığı otomobili arkadan çarparak yol dışına çıkarmıştı. Annesinin yerini söylemeyen kızını otomobiline götürerek 11 el ateş edip öldüren Yılmaz, yaya olarak kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanarak tutuklanmıştı.Mustafa Ali Yılmaz hakkında 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Yozgatlı ise geçen yıl ocak ayında sanıktan boşanmıştı.
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kadın cinayeti, doktor, kadın cinayetleri, gülnur yılmaz

Doktor kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

18:16 16.12.2021 (güncellendi: 18:33 16.12.2021)
© AAGülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı
Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Balıkesir'in Havran ilçesinde aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı Adliye çıkışında "Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım' açıklamasını yaptı.
Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa Ali Yılmaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın eski eşi, maktul Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Savunmasını yapan sanık, kızını çok sevdiğini söyleyerek, herhangi bir tasarlama olmadığını, olayın aniden bir dürtüyle haksız tahrik altında geliştiğini ileri sürdü.
Mütalaasını veren savcı, sanığın 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Ali Yılmaz'ı öz kızını tasarlayarak canavarca bir hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Heyet ayrıca sanığa, kızı Gülnur Yılmaz ile aynı araçta bulunan 2 arkadaşını yaralama suçundan ikişer kez 15 ay, evindeki ruhsatsız silahlar için de 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Adliye çıkışında açıklama yapan Gülden Yozgatlı, mahkemeden beklediği kararın çıktığını söyledi.
Sanığın hak ettiği cezanın verildiğini belirten Yozgatlı, "Sürpriz yaşamadığım için çok mutluyum. Bittiği için çok mutluyum. Artık kendime dönebileceğim, tamam artık düşünmeyeceğim. Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım" dedi.

Ne olmuştu?

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere 2019 yılının haziran ayında Antalya'dan Balıkesir'e gelmişti.
Eşi Gülden Yozgatlı ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, otomobiliyle takibe başlamış, Havran ilçesi Şapçı mevkisinde onun kullandığı otomobili arkadan çarparak yol dışına çıkarmıştı.
Annesinin yerini söylemeyen kızını otomobiline götürerek 11 el ateş edip öldüren Yılmaz, yaya olarak kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanarak tutuklanmıştı.
Mustafa Ali Yılmaz hakkında 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Yozgatlı ise geçen yıl ocak ayında sanıktan boşanmıştı.
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