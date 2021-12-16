https://tr.sputniknews.com/20211216/dso-sputnik-v-asisinin-onayi-icin-tarih-verdi-1051843657.html

DSÖ, Sputnik V aşısının onayı için tarih verdi

DSÖ, Sputnik V aşısının onayı için tarih verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Kluge, örgütün Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’yi 2022'nin ilk çeyreğinde tanıyabileceğini belirtti. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T20:06+0300

2021-12-16T20:06+0300

2021-12-16T20:06+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

aşı

hans kluge

sputnik v

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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde Dünya Sağlık Örgütü’nün Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıyabileceğini ifade etti.Sağlık sektörünün tamamının siyasetin dışında olması gerektiğini ve aşının menşe ülkesinin önemli olmadığını vurgulayan Kluge, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) Sputnik V’nin acil kullanım için önerilenler listesine dahil edilmesine ilişkin belgeleri imzaladığını dile getirdi.Kluge, “Yılın sonuna kadar gönderilecek olan dosyanın teslim alınmasını müteakip, gelecek yılın ilk çeyreğinde DSÖ merkez ofisi onay verecek” ifadelerini kullandı.Rusya Başbakanı Mihail Muraşko, ekim başlarında DSÖ ile Sputnik V aşısı ile ilgili tüm engellerin kaldırıldığını ve geriye sadece bazı idari prosedürlerin kaldığını açıklamıştı. Daha sonra RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, örgütün onayının iki ay içinde beklendiği bilgisini vermişti.Bu ay konuya ilişkin bir açıklama yapan DSÖ basın dairesi ise aşının değerlendirilmesi ile ilgili teftişin en erken Ocak 2022’de Rusya’da yapılacağını duyurmuştu.Sputnik V aşısı, toplam nüfusu 4 milyardan fazla olan 71 ülkede kullanım onayı aldı. Rusya’da 3.8 milyon insanın aşılanmasından elde edilen bulgulara göre Sputnik V’nin etkinliği yüzde 97.6 olarak belirlendi. Daha önce RDIF ve Gamaleya Araştırma Merkezi’nin bildirdiği üzere yaygın aşılama programında elde edilen söz konusu oran, daha önce The Lancet dergisinde yayınlanan orandan (yüzde 91.6) daha yüksek çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20211210/dunyada-yaklasik-200-milyon-doz-sputnik-v-asisi-kullanildi--1051639701.html

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dünya sağlık örgütü (dsö), aşı, hans kluge , sputnik v