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Ermenistan Ekonomi Bakanı: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler simetrik olmalı
Ermenistan Ekonomi Bakanı: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler simetrik olmalı
Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Ermenistan'ın 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Türkiye'den mal ithalatı yasağını uzatmayı planladığını söyledi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-16T19:36+0300
2021-12-16T19:36+0300
ermenistan
dünya
türkiye
ithalat
ekonomi
ihracat
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Hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, “Mal ithalatı yasağını uzatmayı düşünüyoruz. Bunun ekonomik etkisi ya da beklentiler, doğru yaptığımızı gösteriyor. Türkiye ile ekonomik ilişkiler simetrik olmalı, tek taraflı olmamalı” dedi.Kerobyan, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması durumunda, pazarlara erişimin ikili bazda çok detaylı olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.2019’da Türkiye'den 268.1 milyon dolarlık ithalat ve Türkiye'ye 2-3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anımsatan Kerobyan, “Bu yılki ithalat 10 kat daha az, ihracat ise sıfır” diye konuştu.Ermenistan ve Türkiye arasındaki ithalat-ihracat büyük ölçüde Gürcistan üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye’den Ermenistan’a tekstil, narenciye, ekipman, ısıtma sistemleri, kimyasal ürünler ve metal ihraç ediliyor.Haziran ayında Ermenistan hükümeti, Türkiye'den mal ithalatı yasağını 6 aylık süre için uzatmıştı.Diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınır, Karabağ sorunu nedeniyle 1993 yılından bu yana kapalı bulunuyor.14 Aralık'ta Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakereler için özel bir temsilci atayacağını duyurmuştu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini görüşmek üzere özel bir temsilci atayacağını ve İstanbul ile Erivan arasındaki charter seferlerinin yeniden başlatılacağını belirtmişti.2009 yılında iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve sınırların açılması yönünde bir anlaşma imzalanmıştı, ancak onaylanmayan anlaşma daha sonra rafa kaldırılmıştı.
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ermenistan, türkiye, ithalat, ekonomi, ihracat

Ermenistan Ekonomi Bakanı: Ermenistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler simetrik olmalı

19:36 16.12.2021
© AATicaret, ihracat, ithalat, ekonomi
Ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2021
© AA
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Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Ermenistan'ın 1 Ocak 2021'de yürürlüğe giren Türkiye'den mal ithalatı yasağını uzatmayı planladığını söyledi.
Hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, “Mal ithalatı yasağını uzatmayı düşünüyoruz. Bunun ekonomik etkisi ya da beklentiler, doğru yaptığımızı gösteriyor. Türkiye ile ekonomik ilişkiler simetrik olmalı, tek taraflı olmamalı” dedi.
Kerobyan, Ermenistan-Türkiye sınırının açılması durumunda, pazarlara erişimin ikili bazda çok detaylı olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.
2019’da Türkiye'den 268.1 milyon dolarlık ithalat ve Türkiye'ye 2-3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anımsatan Kerobyan, “Bu yılki ithalat 10 kat daha az, ihracat ise sıfır” diye konuştu.
Ermenistan ve Türkiye arasındaki ithalat-ihracat büyük ölçüde Gürcistan üzerinden gerçekleştiriliyor. Türkiye’den Ermenistan’a tekstil, narenciye, ekipman, ısıtma sistemleri, kimyasal ürünler ve metal ihraç ediliyor.
Haziran ayında Ermenistan hükümeti, Türkiye'den mal ithalatı yasağını 6 aylık süre için uzatmıştı.
Diplomatik ilişkileri bulunmayan Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınır, Karabağ sorunu nedeniyle 1993 yılından bu yana kapalı bulunuyor.
14 Aralık'ta Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazır olduğunu ve bu ülkeyle ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakereler için özel bir temsilci atayacağını duyurmuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesini görüşmek üzere özel bir temsilci atayacağını ve İstanbul ile Erivan arasındaki charter seferlerinin yeniden başlatılacağını belirtmişti.
2009 yılında iki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve sınırların açılması yönünde bir anlaşma imzalanmıştı, ancak onaylanmayan anlaşma daha sonra rafa kaldırılmıştı.
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