https://tr.sputniknews.com/20211216/ermenistan-ve-azerbaycan-nahcivan-uzerinden-demiryolu-insa-edecek-1051826063.html

Ermenistan ve Azerbaycan, Nahçıvan üzerinden demiryolu inşa edecek

Ermenistan ve Azerbaycan, Nahçıvan üzerinden demiryolu inşa edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ve Bakü’nün iki ülke arasında demiryolu inşa edilmesi yönündeki anlaşmayı onayladığını söyledi. 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T12:48+0300

2021-12-16T12:48+0300

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Hükümetle olan bir oturumda konuşan Paşinyan, “Brüksel’de, Azerbaycan devlet başkanı ile görüşme sırasında Yerask, Culfa, Ordubad, Meğri, Horadiz demiryolunun inşasına ilişkin anlaşmayı onayladık” ifadelerini kullandı.Paşinyan’a göre, konu Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan başbakan yardımcıları arasında üçlü çalışma grubu çerçevesinde ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuğunda iki Kafkas ülkesinin liderleri arasında Soçi’de görüşüldü.Paşinyan, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Brüksel’de bir araya gelmişti. Liderler Doğu Ortaklığı Zirvesine katılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211216/turk-ve-ermeni-uzmanlar-iki-ulkenin-iliskileri-normallestirme-surecine-temkinli-yaklasiyor-1051822097.html

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