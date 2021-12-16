https://tr.sputniknews.com/20211216/eski-avrupa-konseyi-baskani-prodi-turkiyenin-uyeligi-allaha-kalmis-1051828911.html

Eski Avrupa Konseyi Başkanı Prodi: Türkiye’nin üyeliği Allah’a kalmış

Eski Avrupa Konseyi Başkanı Prodi: Türkiye’nin üyeliği Allah’a kalmış

Avrupa Birliği’nin (AB) ortak para birimi euronun yaratıcılarından biri olan eski Avrupa Konseyi Başkanı Romano Prodi, Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T14:02+0300

2021-12-16T14:02+0300

2021-12-16T14:02+0300

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Birgün Gazetesi'nden L. Doğan Tılıç'ın sorularını yanıtlayan Avrupa Konseyi Başkanı ve eski İtalya başbakanlarından Romano Prodi, "Bir dost olarak Türkiye’nin AB içinde olmasını istiyordum ama tarih bilen biri olarak bunun zorluklarının da farkındaydım" dedi.Bir ekonomi profesörü olarak Bologna Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Brown Üniversitesi, Stanford Araştırma Enstitüsü gibi kurumlarda dersler veren Prodi, ülkesi İtalya’da bakanlık ve 1996-1998 ile 2006-2008 dönemlerinde iki kez başbakanlık yaptı. 1999-2005 yılları arası Avrupa Komisyonu Başkanı’ydı.Röportajın bir kısmı şu şekilde: Prof. Prodi, Türkiye ileride bir gün kendi insan hakları, hukuk ve demokrasi standartlarını yükseltir ve AB kriterlerini karşılarsa, AB’ye tam üye olabilir mi? Yoksa dini, kültürel ve nüfusunun fazla olması gibi demografik nedenlerle tam üyelik beklemek gerçekçi değil mi?Türkiye için bu çok uzun bir hikâye. Müzakereleri ben Komisyon Başkanı’yken başlatmıştık. Tabii o zaman da hem Türkiye içinde hem de Avrupa’da farklı düşünceler vardı. Benim pozisyonum ise çok basit ve netti. Bir dost olarak Türkiye’nin AB içinde olmasını istiyordum ama tarih bilen biri olarak bunun zorluklarının da farkındaydım. O zaman Türk televizyonlarından birine verdiğim röportajda, ‘Ben Türkiye’nin üyeliğini istiyorum ama bunun için 20-30 yıllık bir müzakere süreci gerekir’ demiştim. Genç gazeteci arkadaş da ‘Neden bu kadar uzun?’ diye sormuştu.Tarihimiz ve geçmişimizin ne kadar farklı olduğunu anlatmıştım. Benim ninem korkutucu bir şey olduğunda “Mamma li turchi!” (Anneciğim Türkler-geliyor!) derdi. İşte bu nedenle Türkiye’yi içeride istiyorum ama 30 yıl gerekir diyordum. Tarihi bilen bir dost olarak benim pozisyonum buydu.Sonra önemli değişiklikler oldu. Türkiye’de de Avrupa’da da. Türkiye’de Erdoğan iktidara geldi. Biz onu Atatürk’ün devamı gibi ve Türk demokrasisini tamamlayacak biri olarak görüp selamladık. O zaman böyle düşünmüştük. Ama olmadı, zaman değişti, Erdoğan değişti. Ülkeyi radikalizmle değiştirdi ve bu, Avrupa’da Türkiye’den kuşku duyanlar için araya mesafe koymak için bir fırsat oldu.

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italya, ab, türkiye-ab ilişkileri