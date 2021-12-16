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Eski bakan Bülent Akarcalı: Millet madem dolar almak istiyor, o zaman Türk doları basalım
00:43 16.12.2021 (güncellendi: 01:01 16.12.2021)
© TwitterTV100'de yayınlanan ve Dr. Erol Mütercimler’in sunduğu Çözüm programına eski bakanlardan Bülent Akarcalı katıldı.
Geçmişte turizm ve sağlık bakanlıkları yapan Bülent Akarcalı, son dönemlerdeki doların artışıyla ilgili, "Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk doları basalım Merkez Bankası’yla" önerisinde bulundu.
TV100'de yayınlanan ve Dr. Erol Mütercimler’in sunduğu Çözüm programına eski bakanlardan Bülent Akarcalı katıldı.
Ekonomik durum ve döviz kurunda yaşanan artış ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akarcalı, daha önce dile getirdiği “Türk doları yapılsın, bankalarda açılmış altın hesaplarıyla ilgili olarak bir altın kredi kartı verilsin” önerileriyle ilgili şunları söyledi:
“O öneriler ortaya atılan ham fikirler. Bu işin uzmanları, Türkiye’de var olan 200 milyara yakın nakit dolar paranın varlığı, 300 milyar dolar olduğu tahmin edilen bir de altın varlığı. Bu milletin parası, devletin falan değil. Hiç kimsenin borcu olmaması. Dışarıdan alınmış borç falan değil. Doğrudan Türk vatandaşlarının elindeki Türk Lirası’nı dolar ve altına yatırarak elde ettikleri para.”
Açıklamalarına devam eden Akarcalı, "Bu da bir servet, 500 milyar civarında bir para. Milli gelirimizin yüzde 60 yüzde 70'i nezdinde. O verdiğim önerilerde, millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk doları basalım Merkez Bankası'yla. Gerekli kanunlar çıksın" ifadelerini kullandı.
Bülent Akarcalı sözlerini, "Ve densin ki, bu Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk lirasına çevirebilirsiniz” ifadeleriyle sonlandırdı.
Eski bakan Bülent Akarcalı: Millet madem Dolar almak istiyor o zaman Türk Doları basalım https://t.co/ARBzOq4rSP pic.twitter.com/cyRjrcm2HV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 15, 2021