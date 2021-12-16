https://tr.sputniknews.com/20211216/eski-bakan-bulent-akarcali-millet-madem-dolar-almak-istiyor-o-zaman-turk-dolari-basalim-1051814913.html

Eski bakan Bülent Akarcalı: Millet madem dolar almak istiyor, o zaman Türk doları basalım

Eski bakan Bülent Akarcalı: Millet madem dolar almak istiyor, o zaman Türk doları basalım

Geçmişte turizm ve sağlık bakanlıkları yapan Bülent Akarcalı, son dönemlerdeki doların artışıyla ilgili, "Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk doları... 16.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-16T00:43+0300

2021-12-16T00:43+0300

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türkiye

dolar

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TV100'de yayınlanan ve Dr. Erol Mütercimler’in sunduğu Çözüm programına eski bakanlardan Bülent Akarcalı katıldı.Ekonomik durum ve döviz kurunda yaşanan artış ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akarcalı, daha önce dile getirdiği “Türk doları yapılsın, bankalarda açılmış altın hesaplarıyla ilgili olarak bir altın kredi kartı verilsin” önerileriyle ilgili şunları söyledi:Açıklamalarına devam eden Akarcalı, "Bu da bir servet, 500 milyar civarında bir para. Milli gelirimizin yüzde 60 yüzde 70'i nezdinde. O verdiğim önerilerde, millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk doları basalım Merkez Bankası'yla. Gerekli kanunlar çıksın" ifadelerini kullandı.Bülent Akarcalı sözlerini, "Ve densin ki, bu Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk lirasına çevirebilirsiniz” ifadeleriyle sonlandırdı.

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